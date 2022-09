Elezioni politiche, primi exit poll: Fratelli d’Italia e centrodestra in testa

Primi exit poll per le elezioni politiche del 25 settembre 2022: Fratelli d’Italia primo partito con una forbice tra il 23% e il 27%, seguono Pd e Movimento 5 stelle

Arrivano i primi exit poll per le elezioni politiche 2022. I trend poll per La7 segnano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 25% (23-27), al secondo posto il Partito democratico al 20% (18-22). Terza forza il Movimento 5 Stelle al 15,5% (13,5-17,5). Poi la Lega all’11,5% (9,5-13,5). Seguono Forza Italia al 7% (6-8), il Terzo Polo al 3,5 (3-4), Più Europa al 2,5 (2-3), Italexit al 2,5 (2-3), Noi Moderati 1,5% (1-2), Unione Popolare all’1% (0,5-1,5) e Impegno civico 1 (0,5-1,5). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra sarebbe su una forchetta 43-47%, mentre al centrosinistra viene accreditata una forchetta 25-29%.

I primi exit poll Rai , spiega la Dire (www.dire.it), danno invece il centrodestra in una forchetta 41-45%, il centrosinistra tra il 25,5 e il 29,5%, il M5S tra il 13,5 e il 17,5%, Azione-Italia Viva tra il 6,5 e l’8,5, Italexit tra lo 0,5 e il 2,5% e il totale delle altre forze tra il 4 e il 6%.

Gli exit poll Mediaset danno FdI tra il 22,5 e il 26,5%, il Pd tra il 17 e il 21%, il M5S tra il 14 e il 18%, la Lega tra l’8,5 e il 12,5%, Forza Italia tra il 5 e il 9%, Azione-Italia Viva tra il 5 e il 9%.

EXIT POLL RAI, STIMA SEGGI CAMERA CENTRODESTRA 227-257

Per la Camera in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima dei seggi, con una copertura del campione dell’80%, alle 23.00 indica per il centro destra una forchetta tra 227 e 257 seggi, per il Centro sinistra tra 78 e 98, per il Movimento 5 stelle tra 36 e 56, per Azione-Italia viva tra 15 e 25. Italexit zero seggi, altre forse tra 3 e 5

EXIT POLL RAI, AL SENATO TRA 111 E 131 SEGGI PER IL CENTRODESTRA

Per il Senato in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima dei seggi, con una copertura del campione dell’80%, alle 23.00 indica per il centro destra una forchetta tra 111 e 131, per ii centro sinistra tra 33 e 53, per il movimento 5 stelle tra 14 e 34. Azione e Italia viva sono stimati tra i 4 e i 12 seggi, Italexit zero seggi, altre forze tra 3 e 5.