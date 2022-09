“Dèmoni, streghe e battaglie” è il nuovo saggio di Dalmazio Frau

Nel suo “Dèmoni, streghe e battaglie”, un saggio per Edizioni Mondo Nuovo, disponibile in libreria, Dalmazio Frau si addentra nella vita di Salvator Rosa

Dalmazio Frau, scrittore e illustratore, nel suo “Dèmoni, streghe e battaglie”, un saggio per Edizioni Mondo Nuovo, in libreria e online, si addentra nella vita di Salvator Rosa, uno degli artisti più misteriosi del primo Barocco italiano: “un peintre maudit vulcanico, dall’anima complessa, rissosa, intrisa di carnalità ma indubbiamente dotata d’acuto ingegno”.

L’autore tratteggia uno spaccato del Seicento occulto e sotterraneo attraverso l’arte di Salvator Rosa: la magia, l’alchimia, i rapporti con i Rosa+Croce e con la Compagnia della Morte; la Roma barocca tra Controriforma, società segrete ed esoterismo; la passione per il macabro e per la stregoneria; i sabba di Benevento e le streghe della Capitale; le visionarie, sconvolgenti rappresentazioni di demoni, antesignane del Romanticismo nordico. Non a caso il libro è corredato dalle splendide opere di Salvator Rosa, che raffigurano sabba di streghe e dèmoni dall’aspetto mostruoso.

In questo affresco rutilante, la vita e le opere di Salvator Rosa si intrecciano quindi con gli aspetti più oscuri di un secolo votato alla Ragione eppure pervaso da credenze magiche, tra retaggi pagani, sensualità, superstizione e suggestioni alchemiche.

Un saggio che si presta ad essere un interessante approfondimento per gli appassionati di arte, di storia e di occultismo.

Dalmazio Frau, (1963), illustratore, scrittore e conferenziere. Studioso d’Arte e d’Ermetismo nella Tradizione Europea del Medio Evo e del Rinascimento, ha scritto: L’Arte Ermetica. Bosch. Brueghel, Dürer, Van Eyck Arkeios (2014), Senza arte né parte. Come evitare l’arte contemporanea e vivere felici Tabula Fati (2020), L’Arte spiegata a mia cugina. Pensieri sull’Arte nella Tradizione, nella Politica, nel Fantastico, in pieno Kali Yuga Tabula Fati (2015), Crociata contro l’Arte. Trecento anni di guerra contro il Sacro Idrovolante (2017), L’Angelo Inquieto. Scienza e magia in Leonardo da Vinci Iduna Ed. (2020), Caravaggio Luci ed ombre. Tra Alchimia e altri misteri Bastogi Libri (2020).

Scrive per Totalità, Pangea, Nazione Futura, La Confederazione italiana, L’Opinione delle Libertà. Vive a Roma.