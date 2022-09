“Curve – Insidia mortale” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda “Curve – Insidia mortale”, un thriller mozzafiato con la regia di Ian Softley: ecco la trama del film

Domenica 25 settembre 2022 alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) per il ciclo Survival Thriller va in onda in prima visione “Curve – Insidia mortale” di Ian Softley. Nel film, la giovane Mallory è in viaggio da sola in auto per raggiungere i suoi amici, con i quali passerà una vacanza, ma quando la ragazza offre un passaggio all’uomo sbagliato, il suo viaggio si trasforma in un incubo: l’unico modo che Mallory ha per sfuggire al malintenzionato è far sbandare la macchina e provocare un incidente. Nel cast, Julianne Hough, Teddy Sears, Madalyn Horcher, Drew Rausch. Un thriller teso e ricco di ritmo che si fa forte di un soggetto accattivante capace di tenere incollato lo spettatore allo schermo.