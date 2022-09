RomaCircFest#chapeau!, ecco gli spettacoli in programma

Fino al 14 ottobre RomaCircFest#chapeau!, Festival internazionale di circo contemporaneo: ecco gli spettacoli in programma fino alla chiusura

Il progetto del festival nasce dalla volontà di portare a Roma il circo contemporaneo inteso come il circo di oggi, espressione artistica dei nostri tempi capace di affascinare spettatori di ogni età e cultura e di conquistare la critica.

Arte multidisciplinare per eccellenza – performance acrobatiche, arti di strada, teatro fisico, danza, musica, arti visive – capace di far convivere circo popolare e sperimentazione, virtuosismo tecnico estremo e momenti di poesia circense, grandi formazioni e artisti solisti.

Uno spettacolo godibile in teatro come sotto chapiteau, in strada o sotto le stelle in un parco.

RomaCircFest#chapeau! Nasce dal desiderio di ritrovarsi insieme in momenti pieni di sorprese: spettacoli di circo sotto tendone e in teatro, performance e parate tra gli alberi, workshop di tecniche circensi per bambini e adulti, spettacoli kids e tavole rotonde per i professionisti del settore, musica live e food per condividere la festa del circo.

I luoghi del festival

Il Teatro Brancaccio per show internazionali di circo contemporaneo su palco.

per show internazionali di circo contemporaneo su palco. Lo chapiteau Brancaccino open air per spettacoli di circo popolare.

per spettacoli di circo popolare. Lo spazio Il Cubo dedicato alle attività per i bambini.

dedicato alle attività per i bambini. Il teatro del Lido di Ostia per un festival diffuso nella città.

LA MAGIA DEL CIRCO IN UN PARCO NEL CUORE DI ROMA

Il festival ha la sua casa nel parco di due ettari di Via delle Terme di Traiano 2, adiacente al Parco Oppio, noto per essere il parco del Teatro Brancaccio. È un parco culturale che ha una vocazione legata alle arti, all’insegna della contaminazione e della multidisciplinarità: circo, teatro, danza, musica, arte contemporanea.

Inaugurato nel settembre 2021, e con alle spalle una storia centenaria, il parco è accessibile anche dal Teatro Brancaccio, sala storica della città di Roma situata in Via Merulana, nello storico quartiere Esquilino.

Lo chapiteau guida alla scelta di spettacoli di grande virtuosismo e di forte impatto tecnico ed emotivo. La pista attorno a cui si stringe il pubblico provoca un coinvolgimento che affonda le sue radici nel senso più profondo e antico della festa, a cui il circo regala un senso di rito collettivo attorno a uno spazio circolare. Questa è la festa senza tempo del circo.

RomaCircFest#chapeau! è luogo di residenza artistica di circo

Nell’ edizione 2022 il festival ospita in residenza di creazione due produzioni del Centro Produzione Circo Contemporaneo Lazio – C.P.C.C.L: Apparizioni felliniane e Q40 Queer Circus Show, che con CANOV.A.1 è una prima nazionale

C.P.C.C.L è un centro di circo riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura, con sede a Roma. La visione di C.P.C.C.L. è di sviluppare attività nel campo della produzione, formazione e creazione artistica circense che tengano conto delle diverse esperienze locali, nazionali e internazionali. Un progetto e uno spazio sensibile alle nuove creatività senza dimenticare la sua contestualizzazione nel territorio.

CHI SIAMO

La Decima Arte Organizzatore del festival

Nata nel 2014, con il progetto RomaCircFest#chapeau! l’APS La Decima Arte nel 2022 è stata riconosciuta dal Ministero Italiano della Cultura. L’Associazione sostiene la diffusione delle arti circensi e performative attraverso il festival RomaCircFest#chapeau!, promuove la divulgazione della conoscenza e della pratica delle arti del circo contemporaneo tra le nuove generazioni attraverso il Young Circus Festival, con workshop specialistici supporta la formazione di figure professionali di settore, attraverso le residenze artistiche del festival RomaCircFest#chapeau! sostiene il lavoro delle compagnie e degli artisti di circo e promuove il network del circo contemporaneo in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Massimo Albano, direttore de La Decima Arte, ha un Master in Management des Arts du Cirque presso l’Università di Louvain-la-Neuve e studi presso l’ENC (Ecole Nationale de Cirque de Montréal).

Valeria Campo

Direttrice Artistica

È regista, docente di arti sceniche, clowning, direttrice artistica di eventi e festival di circo contemporaneo. Presidente della Commissione Circhi e Spettacolo Viaggiante del MIC dal 2014 al 2021, con Alessandro Serena è autrice del libro Conoscere, creare e organizzare circo, Editore Franco Angeli (Milano), 2019. Si occupa di circo contemporaneo dagli anni 90, collaborando con realtà internazionali quali ENC (Ecole Nationale de Cirque de Montréal) e NICA National Institute of Circus Arts di Melbourne, Australia.

PROGRAMMA

Sabato 24 settembre

h18.00 A ruota libera, Circo Madera (IT) con Roberto Sblattero Chapiteau Brancaccino Open Air euro 10

h 21.00 Young Circus Festival SHOW B Gran Gala Atelier Saltim’banco

Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Domenica 25 settembre

h 11.00 Conferenza Attuali orizzonti del circo contemporaneo in Italia a cura di Alessandro Serena Chapiteau Brancaccino Open Air

h 17.00 Young Circus Festival SHOW C, Atelier Saltim’banco Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

h 21.00 Hesperus, Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Martedì 27 settembre

h 21.00 Hesperus, Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Mercoledì 28 settembre

h 21.00 Hesperus, Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Giovedì 29 settembre

h 21.00 Hesperus, Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Venerdì 30 settembre

h 21.00 Hesperus, Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Sabato 1° ottobre

h 21.00 PsiComic! Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Domenica 2 ottobre

h 18.00 PsiComic! Circo Madera Chapiteau Brancaccino Open Air euro 12

Martedì 4 ottobre

h 9 – 13 e 15 – 18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar euro 10

Mercoledì 5 ottobre

h 9 – 13 e 15 – 18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar euro 10

Giovedì 6 ottobre

h 9 -13 e 15 – 18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar euro 10

Venerdì 7 ottobre

h 9 – 13 e 15 – 18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar

Sabato 8 ottobre

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Domenica 9 ottobre

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Martedì 11 ottobre

h 9 – 13 e 15-18 Workshop Gran Volant , Compañía Volem Volar

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Mercoledì 12 ottobre

h 9 -13 e 15 -18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Giovedì 13 ottobre

h 9 – 13 e 15 – 18 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Venerdì 14 ottobre

h 9 – 13 e 15 – 17 Workshop Gran Volant, Compañía Volem Volar

h 16.00 Skäl spettacolo gran trapeze, Compañía Volem Volar euro 10

Per informazioni e iscrizioni www.romacircfest.it