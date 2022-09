Previsioni meteo 24 settembre 2022: weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 24 settembre 2022: peggioramento del tempo sulle regioni del Nord e del Centro con piogge e temporali

Condizioni meteo in evoluzione in queste ore su gran parte dell’Italia che nel corso di questo ultimo fine settimana di settembre dovrà fare i conti con il maltempo. Il cedimento dell’anticiclone lascia spazio infatti a perturbazioni di origine atlantica che già dalla giornata di oggi raggiungeranno le regioni del Nord e del Centro, accompagnate da piogge e temporali. Andrà meglio al Sud, dove il clima risulterà per ora più asciutto

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche per la giornata di domani è atteso maltempo, con piogge e forti temporali che insisteranno soprattutto lungo il medio-alto versante tirrenico con possibili nubifragi e stato di allerta. Il maltempo interesserà anche il versante adriatico e porterà un calo delle temperature in alcuni casi sensibile, specie nei valori massimi, nelle aree interessate dalle precipitazioni.

Intanto per oggi, sabato 24 settembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge diffuse al Nord-Ovest. Al pomeriggio piogge in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Liguria. In serata ancora instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito con qualche pioggia sulla Toscana e più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Alto Lazio, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. In serata maltempo in estensione a tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in transito su Sardegna. Campania e Molise, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata qualche pioggia sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in rialzo e massime in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.