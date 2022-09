Con il software GRiCond è più facile gestire le ricevute condominiali

Un nuovo software, GRiCond Gestione Ricevute Condominiali 1.0, consente la gestione e la stampa automatica delle ricevute di pagamento condominiali

Grazie a GRiCond Gestione Ricevute Condominiali 1.0 sarà possibile risalire in ogni istante ai pagamenti a partire da qualsiasi campo (ad esempio a partire dal numero di ricevuta), nonché tenere sotto controllo i totali degli importi dei pagamenti ricevuti, anche grazie ai diversi report disponibili, ma soprattutto sarà possibile stampare le ricevute condominiali di pagamento in duplice copia in formato A4 su pagina singola, compilate automaticamente dal programma in formato simile a quello dei classici blocchetti di ricevute. Vengono gestiti dati di base come le tipologie di anagrafica e l’anagrafica dei condòmini. L’intestazione delle ricevute è personalizzabile anche con un logo. GRiCond Gestione Ricevute Condominiali 1.0 offre una semplice interfaccia dall’utilizzo intuitivo e di veloce apprendimento.

Il programma può essere scaricato gratuitamente in versione di valutazione dal sito www.sepanet.it/gricond e, se lo si reputa conforme alle proprie esigenze, può essere registrato al costo di 99 euro una tantum per eliminare le limitazioni della versione demo.