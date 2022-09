Assicurazione autocarro: oggi la richiesta del preventivo si sposta sul web

L’assicurazione autocarro, al pari di tutte le altre polizze destinate ai veicoli, deve essere sottoscritta obbligatoriamente, motivo per cui aziende e privati vanno alla ricerca della proposta non solo più conveniente dal punto di vista economico, ma anche del tutto in linea con le proprie necessità.

A questo proposito, attualmente per valutare le proposte più interessanti del momento è possibile rivolgersi ai portali di comparazione specializzati, dov’è possibile analizzare le caratteristiche principali dei prodotti assicurativi in pochi click.

Per esempio, per individuare la polizza più adatta per il tuo autocarro puoi affidarti a 6sicuro.it, che permette di confrontare facilmente i preventivi delle proposte assicurative delle principali compagnie presenti sul mercato.

Quali elementi influiscono sul preventivo assicurazione autocarro?

La prima, grande differenza tra un autocarro e un veicolo come l’auto o la moto, è che per l’autocarro il premio della polizza è legato alla portata e non alla cilindrata: dalla carta di circolazione è possibile evincere tale dato e stilare così un preventivo fedele. Ed è proprio il rapporto tra la potenza e la portata del mezzo che stabilirà, in maniera inequivocabile, che il veicolo si può assicurare come autocarro.

Ovviamente, la garanzia di base è la classica RC obbligatoria, cui si possono aggiungere coperture accessorie se lo si ritiene necessario. A fare da discriminante saranno anche altri parametri, quale l’utilizzo che si fa del mezzo, soprattutto se esclusivo o suddiviso tra i vari membri dell’azienda, ma a cambiare saranno le detrazioni fiscali, previste solo per i soggetti giuridici cui potrà essere detratta l’IVA.

Per i soggetti privati che vogliano invece assicurare il proprio autocarro a uso personale, invece, vi saranno altri tipi di sconti e facilitazioni. Ad esempio, si può applicare in quest’ultimo caso la legge Bersani, da riportare correttamente in sede di preventivo, a indicare che c’è un membro della famiglia in possesso di classe di merito bassa cui riferirsi per ottenerla anche se neopatentati.

Calcolo preventivo: come risparmiare sull’assicurazione autocarro

Ovviamente è importante, dopo il preventivo, assicurarsi che si possa considerare l’autocarro come mezzo privato o attinente all’impresa, così da avere il vantaggio relativo senza errori e soprattutto senza rischiare sanzioni. Un autocarro aziendale, ad esempio, può ottenere preventivi più convenienti se sono presenti più veicoli della medesima tipologia. Non solo, ma qualora il mezzo sia utilizzato solo per alcuni mesi l’anno, è possibile richiedere la sospensione della polizza così da non corrisponderla nei periodi di fermo.

Taluni autocarri possono essere considerati storici e usufruire di ulteriori facilitazioni: sarà d’interesse storico se dalla prima immatricolazione sono passati perlomeno 20 anni, storico oltre i 30 e d’epoca al di sopra e i 35.

In tali casi, si usufruirà di Carta Verde al fine di circolare anche negli altri Paesi UE e nel preventivo si potranno avere inclusi anche Furto e incendio e Soccorso stradale, così da viaggiare sempre in sicurezza.

L’iscrizione dell’autocarro alla FIVS o all’ASI (rispettivamente Federazione Italiana Veicoli Storici e Automotoclub Storico Italiano) permette persino di includere in un’unica polizza più autocarri e avere preventivi estremamente convenienti tra cui scegliere.

Vanno sempre tenuti in considerazione, in fase di scelta, parametri come massimale e franchigia. Il primo indica quanto la compagnia assicurativa è in grado di risarcire, mentre la seconda rappresenta un limite minimo entro il quale è l’assicurato a dover provvedere prima che l’assicurazione possa pagare. Talvolta la franchigia consente di risparmiare sul premio annuo, ma va valutata con attenzione per verificare la reale convenienza.

Naturalmente, su un autocarro aziendale vi saranno altri fattori a inficiare sul premio finale, come ad esempio la pericolosità delle merci trasportate. In tal caso, e se presenti altri autocarri, sarà utile destinare quindi un solo mezzo a tale scopo.