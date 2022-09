“Pagine” è la nuova canzone di Kayro

Con l’uscita del nuovo singolo “Pagine”, KAYRO ha voluto dare una svolta alla sua carriera mostrando completamente la sua anima

Il pubblico oramai fedele ha bisogno di un qualcosa in più, “sento di dover percorrere un’altra strada, aprendomi posso mostrare al mio pubblico la vera parte di me”, dice il cantautore romano, durante la sua ultima intervista di promozione del nuovo singolo PAGINE.

“La musica ha sempre significato molto per me, ma non ho mai portato questo sentire, nei miei testi. La mia stessa infanzia, ha caratterizzato molto la mia persone e le mie scelte di vita, ma durante il mio percorso, non ne ho mai voluto parlare, adesso è arrivato il momento, lo devo al mio pubblico.

Penso che un artista, per essere amato veramente, deve avere la capacità di mettersi in gioco, riscoprirsi e reinventarsi, non sentirsi mai arrivati”.

