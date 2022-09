Lorenzo Di Matteo online con “Il libro di Gianni Fortuna”

È uscita l’ultima opera letteraria di Lorenzo Di Matteo dal titolo “Il libro di Gianni Fortuna” con la casa editrice Scatole Parlanti, per la Collana Soffi

Lo scrittore romano, già autore di testi teatrali, romanzi e racconti pubblicati o messi in scena nel corso degli anni oltreché insegnante di teatro dal 2012 sia per adulti che ragazzi e bambini coi suoi laboratori, questa volta torna in libreria con una raccolta di 24 racconti brevi, che iniziano quasi tutti con C’era una volta. È stato Gianni Fortuna a scriverli: dopo una vita grigia e nella nebbia, finalmente un giorno la sua lucciola riapparve e gli diede la possibilità di raccontare storie e di togliersi così quella nebbia dalla testa.

Ha scritto di case maledette, di mele che non vogliono staccarsi dall’albero e di filosofi che aiutano una cagnetta a partorire: queste sono solo alcune delle atmosfere nate da quest’uomo ormai anziano, che vuole consegnarci le proprie fantasie letterarie.

“Ho voluto con questo libro rispondere a domande complesse, toccare temi profondi con brevissime storie che iniziano quasi tutte con C’era una volta – ha dichiarato Di Matteo. Mi è piaciuto scrivere racconti brevi e dal tono leggero con animali e oggetti parlanti, che nascondono abissi filosofici e domande senza risposta. E dirò di più: il protagonista di una storia è un calzino spaiato, in un’altra l’eroe è un fusillo, che si erge maestoso dal piatto di pasta. Iniziare una storia con C’era una volta è, del resto, una grande responsabilità, soprattutto perché attraverso questa formula non ho raccontato fiabe, ma qualcosa che le trascende”.

Il libro di Gianni Fortuna è una meditazione a volte ironica e a volte tragica sulla vita. Il suo scrittore dice di non saper scrivere come i filosofi, né come i romanzieri, riesce però a far brillare i suoi racconti, come tante lucciole in una notte senza Luna.

Il collante di tutta la formazione di Di Matteo, lo si intuisce facilmente, sono i libri: da scrivere, da leggere e da narrare; ecco anche il perché di ‘Lorenzolegge’, il suo ultimo progetto incentrato sulla divulgazione della lettura e della Narrazione Teatrale.

Dati tecnici:

Autore: Lorenzo Di Matteo

Titolo: Il libro di Gianni Fortuna

Casa editrice: Scatole Parlanti

Collana: Soffi

Pagine: 98

Costo: 12 euro

Isbn: 978-88-3281-467-5

Lorenzo Di Matteo

Nasce a Roma nel 1979, si diploma al Liceo Classico e poi si laurea in Filosofia (primo livello) presso Roma Tre. Da oltre vent’anni aiuta i ragazzi a studiare e a organizzare la settimana o la sessione di studi; ha ideato il Metodo di Studio “InterSUM”. Studia recitazione, appassionandosi dapprima allo studio del “corpo dell’attore” con la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d col Maestro Bogdanov; poi decide di dedicarsi alla “voce dell’attore” con l’Arte della Parola, diplomandosi con Paolo Giuranna. Scrive sia per il teatro, che romanzi e racconti, alcuni di questi pubblicati o messi in scena nel corso degli anni. L’ultimo libro è del 2018, dal titolo “Bruno”, una raccolta di racconti sul tema dell’amore.

Nel 2018 ha debuttato con grande successo a Roma, presso l’Altrove Teatro Studio, un suo monologo teatrale, “Drumul”, da lui anche diretto, con l’attore italo-rumeno Marius Bizau. E quest’anno, nello stesso teatro, è andato in scena un suo nuovo monologo con l’attore Giorgio Carosi, “Novilunio”, di cui ha curato la regia.

Lorenzo insegna teatro dal 2012, sia a adulti che a ragazzi e bambini coi suoi laboratori, e collabora con diverse associazioni tra Roma, Viterbo (Compagnia Tetraedro) e Lucca (Tenuta dello Scompiglio).

Lorenzolegge è il suo ultimo progetto incentrato sulla divulgazione della lettura e della Narrazione Teatrale.

Sito personale: www.lorenzolegge.it