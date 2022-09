I lavori più pagati in Italia: ecco quali sono e come sceglierli

Quali sono i lavori più pagati in Italia, in modo da capire in quali settori orientarsi e dove sarà più facile trovare lavoro una volta ottenuto diploma o laurea

Per semplice curiosità o per intraprendere un percorso di studi universitario o un master post laurea, è bene sapere quali sono i lavori più pagati in Italia, in modo da capire in quali settori orientarsi e dove sarà più facile trovare lavoro una volta ottenuta l’abilitazione o la competenza necessaria per quella tipologia di impiego.

Chiaramente, da sempre i lavori dove si guadagna di più sono quelli super specializzati, e soprattutto in ambito medico chirurgico. Tutta via ci sono diversi lavori nel settore del digital, dell’IT e del marketing che consentono di arrivare a stipendi di tutto rispetto. Vediamo questa Classifica degli stipendi più alti in base alla qualifica.

Per quanto riguarda gli stipendi medi, l’elenco si riferisce ad una retribuzione netta annuale, con contratto a tempo indeterminato e per una figura senior, che abbia cioè maturato una certa esperienza e che in quel ruolo occupi una posizione manageriale, di quadro o dirigenziale in una grande città come Milano o Roma, nel settore privato.

Dai un’occhiata anche alla guida che abbiamo realizzato di recente: ‘Lavori ben Pagati senza Laurea‘.

Settore Medico

Cardiologo 350.000 € / anno

Anestesista 325.000 € / anno

Ortodontista 265.000 € / anno

Psichiatra 225.000 € / anno

Chirurgo 215.000 € / anno

Parodontologo 214.000 € / anno

Dentista 195.000 € / anno

Pediatra 180.000 € / anno

Farmacista 135.000 € / anno

Veterinario 95.000 € / anno

Psicologo 86.000 € / anno

Medico Generico 75.000 € / anno

Settore IT

Architecture Manager 168.000 € / anno

Analyst (Data Analyst, Data Scientist) 150.000 € / anno

Cyber Security Manager 150.000 € / anno

Data Architect 139.000 € / anno

Software Engineer 138.000 € / anno

Full Stack Developer 111.000 € / anno

Analytics Manager 108.000 € / anno

System Engineer 104.000 € / anno

Java Developer 100.000 € / anno

Database Administrator 92.000 € / anno

IT Manager 89.000 € / anno

System Administrator 86.000 € / anno

SEO Manager 85.000 € / anno

Settore Marketing e Comunicazione

Direttore Marketing 83.000 € / anno

UX Designer 89.000 € / anno

Project Manager 81.000 € / anno

Direttore Pubbliche Relazioni 74.000 € / anno

Direttore Ufficio Stampa 72.000 € / anno

Marketing Research 65.000 € / anno

Marketing Manager 64.000 € / anno

Settore Amministrazione

Notaio 265.000 € / anno

Financial Analyst 110.000 € / anno

Financial Manager 102.000 € / anno

Avvocato 89.000 € / anno

Cost Controller 70.000 € / anno

Responsabile Acquisti 70.000 € / anno

Commercialista 66.000 € / anno

Settore Ingegneria

Ingegnere Aeronautico 98,000 € / anno

Ingegnere 85.000 € / anno

Responsabile di Statistica 84.000 € / anno

Ingegnere CIvile 80.000 € / anno

Ingegnere Biomedico 75.000 € / anno

Pilota di Aereo 74.000 € / anno

Approfondimenti

Per la redazione di questa tabella sono state consultate le seguenti fonti: Indeed.com, Investopedia.com, quifinanza.it, ilgiorno.it, tutored.me, glassdoor.com