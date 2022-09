Cordio feat. Las Migas: fuori il singolo “Fandango”

Online sulle piattaforme digitali per Mescal Fandango, l’ultimo singolo di Cordio prima della prossima pubblicazione del nuovo album

Fuori per Mescal (distr. ADA) Fandango, l’ultimo singolo di Cordio prima della prossima pubblicazione del nuovo album. Il fandango è una musica popolare spagnola che va in crescendo e che si balla in coppia come le danze della vita e dell’amore; passi infiniti.

Dopo l’ultimo singolo “Pane, olio e sale”, in cui ha raccontato con disarmante intimità i suoi ricordi di infanzia, in Fandango Cordio ci porta nelle strade dell’Andalusia, per raccontarci la storia di un “lui” e una “lei”: due personaggi solitari e indefiniti, che si incontrano per caso o per destino e si riconoscono sulle note di un fandango. Per l’occasione sono state coinvolte le Las Migas, camaleontico quartetto spagnolo di sole donne (Marta Robles e Alicia Grillo alla chitarra, Carolina “La Chispa” alla voce e Roser Loscos al violino), famose in tutto il mondo per il loro flamenco chiaro e moderno, per cui sono state candidate più volte ai Latin Grammy. Non il classico duetto: le Las Migas infatti non si sono limitate a cantare una parte in spagnolo – scritta per l’occasione da Lorenzo Vizzini , produttore del brano – ma hanno anche suonato e arrangiato le parti di chitarra e di violino, oltre che l’iconico battito di mani tipico della musica flamenco.

“Fandango è la storia di un incontro tra due solitudini che in un istante si riconoscono complici. È una danza notturna, polverosa, che comincia in un bar di tangueros e finisce sulla riva dell’oceano, nelle spiagge di Puerto De Santa Maria. È la storia di una notte comunemente straordinaria, impreziosita dalla partecipazione delle Las Migas, icone della musica flamenco, che mi hanno onorato della loro partecipazione.” (Cordio)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3R7Tsxi