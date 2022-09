ASUSTOR Backup Plan semplifica la gestione dei backup

ASUSTOR Backup Plan per Windows è un software gratuito firmato ASUSTOR che consente di pianificare e gestire i propri backup in modo semplice e immediato

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., ha reso disponibile ASUSTOR Backup Plan (ABP), un software gratuito per Windows che permette in pochì istanti di organizzare i propri backup ed effettuare la sincronizzazione i tempo reale dei propri file.

Disponibile anche in lingua italiana e caratterizzato da un’interfaccia particolarmente semplice e intuitiva, ABP consente di pianificare le operazioni di backup dei file del proprio PC, del proprio NAS ASUSTOR, di server FTP e di dischi esterni e volumi di rete, assicurando sempre flessibilità e affidabilità.

ABP consente di impostare fino a sedici diversi piani di backup dei dati riuscendo a soddisfare al meglio una vasta gamma di esigenze. Con pochi clic, infatti, è possibile schedulare backup singoli, pianificare backup periodici con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, oppure, scegliere di effettuare la sincronizzazione in tempo reale di cartelle e file, che verrà eseguita mentra il software gira in background.

In caso di necessità, anche le operazioni di restore dei dati sono particolarmente semplici e, infatti, è sufficiente cliccare sul pulsante “Ripristino” per portare a termine l’operazione e ritrovarsi i propri dati nella posizione di origine.

Per essere certi di assicurare i massimi livelli di protezione ai propri dati, ASUSTOR raccomanda poi di seguire scrupolosamente anche la regola di backup 3-2-1, che suggerisce di conservare almeno tre copie dei dati su almeno due dispositivi, con almeno una copia off-site. A questo scopo, risulta particolarmente utile l’esclusiva funzionalità ASUSTOR MyArchive, che permette di gestire uno o più dischi del NAS come unità rimovibili, che possono venire espulse per essere conservate in luoghi sicuri ed essere poi rimesse online in caso di bisogno.