Previsioni meteo 22 settembre 2022: fase di tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 settembre 2022: prosegue la fase stabile grazie all’anticiclone, temperature autunnali

Fase di tempo stabile sull’Italia grazie ad un campo di alta pressione che tiene lontane le perturbazioni dalla nostra Penisola. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo: su tutte le regioni sono attese condizioni meteo tipicamente autunnali ma clima più freddo per l’arrivo di correnti dai quadranti settentrionali. Isolate precipitazioni saranno possibili solo su Sardegna e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS trova sempre più conferme l’arrivo delle perturbazioni atlantiche sul finire del prossimo weekend. Fino a venerdì avremo infatti cieli sereni e temperature stazionarie, mentre tra sabato e domenica il cedimento dell’anticiclone lascerà spazio alle perturbazioni che porteranno piogge diffuse a partire dalle regioni del Nord e del Centro.

Intanto per oggi, giovedì 22 settembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora nuvolosità alternata ad ampie schiarite con tempo asciutto ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità variabile. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati. In serata non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio piogge ancora tra Calabria e Sicilia e locali fenomeni in Sardegna, soleggiato altrove. In serata non sono attese variazioni con fenomeni intensi in Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo al Nord, minime e massime in calo al Centro e al Sud.

