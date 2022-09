Premio Panizza e Galimberti a Davide Pierangeli del Cnr-Isc

Il riconoscimento viene attribuito con cadenza pluriennale dalla Società Italiana di Fisica, con il contributo della Società Laser Optronic, ad un giovane ricercatore che si sia distinto nel campo della Optoelettronica o della Fotonica: il premio per l’anno 2022 verrà consegnato a Davide Pierangeli durante la Cerimonia Inaugurale del 108° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica a Milano.

Davide Pierangeli, ricercatore del Cnr presso l’Istituto dei sistemi complessi (Cnr-Isc), ha ricevuto il premio per le sue ricerche in ottica nonlineare, e, in particolare, per l’osservazione di alcuni fenomeni fisici fondamentali tramite esperimenti di propagazione di luce laser in materiali nonlineari di tipo fotorifrattivo. Di speciale rilievo è la prima osservazione del fenomeno di rottura di simmetria delle repliche per onde nonlineari, avvenuta grazie ad un esperimento realizzato nel 2017 da Davide Pierangeli nel team di fotonica guidato da Eugenio Del Re e Claudio Conti del dipartimento di fisica della Sapienza Università di Roma. La rottura di simmetria delle repliche è uno dei concetti universali più importanti riguardanti la scienza della complessità, con applicazioni che spaziano dai vetri, ai laser, all’ottimizzazione. Questo effetto è stato scoperto da Giorgio Parisi, ed è uno degli aspetti principali che ha portato al Premio Nobel in Fisica 2021 a Giorgio Parisi. La sua recente osservazione in ottica è stata quindi di particolare rilevanza come conferma sperimentale della teoria dei sistemi disordinati, e sta portando ad importanti sviluppi nella computazione fotonica.

Pierangeli, attualmente ricercatore presso il Cnr-Isc di Roma, ha conseguito il PhD in Fisica nel 2017 presso la Sapienza Università di Roma occupandosi di ottica nonlineare, fotonica, dinamica nonlineare e fisica statistica. La sua attività di ricerca spazia dalla fisica della materia ai sistemi complessi, con temi che vanno dalle onde nonlineari alla computazione ottica.

