“Criminali come noi” su Rai 3: la trama del film

In prima visione su Rai 3 stasera c’è “Criminali come noi”: ecco la trama del film coprodotto da Argentina e Spagna del regista Sebastián Borensztein

Prima serata all’insegna della commedia su Rai 3 giovedì 22 settembre 2022 con il film “Criminali come noi” del regista Borensztein.

Argentina 2001: l’ex calciatore Fermín Perlassi, in compagnia della moglie Lidia, decide di acquistare un’azienda di stoccaggio del grano per fondare una cooperativa. Raduna un gruppo di amici e li convince a investire nell’impresa ma, complice la crisi economica, viene truffato dal direttore della banca, che concede un prestito milionario al suo avvocato poco prima che tutti i conti vengano congelati. Come se non bastasse, Perlassi è vittima di un incidente d’auto nel quale perde la vita sua moglie. Un anno dopo, il Paese e Perlassi sono in ginocchio, ma salta fuori che l’avvocato ha sotterrato tutto il contante in un caveau segreto. Il gruppo si riunirà per elaborare un piano e riprendersi il maltolto.

Nel cast: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz.