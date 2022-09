Neopharmed Gentili acquisisce il 100% di Valeas

Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata da Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, ha acquisito il 100% di Valeas

Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana specializzata nella commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico, controllata da Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, ha acquisito il 100% di Valeas, storica azienda italiana con una leadership ampiamente riconosciuta in campo pediatrico, broncopneumologico, rinoiatrico e neuropsichiatrico (SNC). Neopharmed Gentili andrà così ad ampliare e completare la propria offerta terapeutica con prodotti storici e di grande diffusione in aree considerate altamente strategiche.

Fondata a Milano nel 1934, dove è presente anche con un sito produttivo, Valeas è una solida realtà industriale attiva nella produzione e commercializzazione di formulazioni specifiche per il trattamento di patologie quali: la bronchite cronica ostruttiva, le rinopatie, le infezioni delle alte e basse vie respiratorie, l’ansia e l’insonnia.

Neopharmed Gentili ha una comprovata esperienza nella creazione di valore tramite partnership e acquisizioni. Quest’operazione si inserisce all’interno del percorso di sviluppo per linee esterne e consentirà a Neopharmed Gentili di consolidare il portfolio delle soluzioni terapeutiche in neuropsichiatria – area in cui l’azienda sta realizzando importanti investimenti -, e di incrementare in maniera significativa la propria presenza in ambito respiratorio e in pediatria.

“L’acquisizione di Valeas rappresenta un ulteriore passo verso l’ampliamento del nostro impegno in area neuropsichiatrica, dove siamo presenti con farmaci di comprovata efficacia per il trattamento dei disturbi dell’ansia e dell’insonnia, e verso il consolidamento della nostra presenza in ambito respiratorio e in pediatria con un ampio listino di prodotti sicuri ed efficaci per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti – ha dichiarato Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato di Neopharmed Gentili. L’operazione conferma e rafforza ulteriormente il nostro percorso di sviluppo e di crescita continua per consolidarci come importante realtà farmaceutica italiana, in fase espansiva anche a livello internazionale”.