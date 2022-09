Le visite al Parlamento europeo sono possibili: ecco come fare

Il Parlamento europeo è aperto ai visitatori: prenotare la visita non è più obbligatorio ma resta comunque consigliato, ecco le informazioni utili

Il Parlamentarium di Bruxelles è il più grande centro di visite parlamentari d’Europa. Comprende un cinema in cui è possibile scoprire l’Europa e il Parlamento europeo a 360°. Scoprite di più sul funzionamento dell’Europarlamento, su come vengono approvate le normative e sull’importanza della politica europea. Una mappa interattiva accompagna i visitatori in un tour virtuale dell’UE, che racconta più di 100 storie, mettendo in evidenza la diversità dell’Unione europea.

Il Parlamentarium è aperto sette giorni su sette e il suo ingresso è gratuito. È completamente accessibile ai visitatori con mobilità ridotta.

Prenotate la vostra visita al Parlamentarium.

Scoprite la Casa della Storia europea

Attraverso una mostra permanente, la Casa della Storia Europea guida i visitatori nella storia d’Europa, dalle origini ai giorni nostri, ripercorrendo i periodi più bui, nel viaggio verso un futuro migliore. I laboratori per gli studenti consentono di immergersi nella storia europea e le attività pratiche per famiglie offrono l’opportunità di esplorare insieme la storia dell’UE. La prenotazione per i singoli visitatori e i gruppi inferiori a 10 persone non è necessaria.

Prenotate la vostra visita.

Alla scoperta dell’Emiciclo a Bruxelles

Sebbene siano più frequenti quelle di Strasburgo, a volte anche a Bruxelles si tengono sessioni plenarie. Visitate l’edificio del Parlamento europeo a Bruxelles e scoprite di più sul funzionamento di questa istituzione.

Le visite si svolgono nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea e sono gratuite. Il Parlamento europeo è completamente accessibile ai visitatori con mobilità ridotta.

Prenotate la vostra visita dell’Emiciclo.

Date un’occhiata all’Info Hub

Fate un salto nella nuova sede per i visitatori del Parlamento europeo: l’Info Hub. Restate aggiornati sulle ultime novità del PE, scoprite mostre di attualità, incontrate altre persone e dite la vostra sull’UE nell’angolo delle voci dei cittadini. Ci saranno eventi dalle conferenze alle proiezioni di film, quindi assicuratevi di controllare il programma.

Scoprite alcuni segreti di Bruxelles

Il miglior modo di esplorare il quartiere europeo è quello di girarci intorno. Passeggiando nelle vicinanze, avrete modo di scoprire le istituzioni europee, gli spazi verdi del quartiere, la sua arte, la sua storia e le sue perle architettoniche. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori possono scoprire alcuni dei segreti meglio custoditi di Bruxelles e ottenere risposta a tutte le loro domande.

Le visite guidate hanno una durata di 90 minuti e si svolgono ogni fine settimana nel periodo primaverile ed estivo. Le visite possono essere seguite in lingua inglese, francese, olandese e tedesca.

Prenotate una visita guidata gratuita del Quartiere Europeo.

Il Parlamento Europeo a Strasburgo

È nuovamente possibile visitare l’edificio del Parlamento europeo a Strasburgo. Le visite vi condurranno all’interno del magnifico edificio Louise Weiss, alla scoperta dell’emiciclo che ha ospitato alcuni fra i dibattiti più importanti ed è stato teatro di molte votazioni storiche.

Percorrendo i corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo potrete ammirare inoltre, la mostra interattiva Parlamentarium Simone Veilche offre ai cittadini di tutte le età, una prospettiva chiara sul ruolo del Parlamento europeo, dei suoi gruppi politici e del lavoro dei suoi membri.

Visitate il Parlamento Europeo a Strasburgo.

Scoprite tutto sull’EP vicino a te nell’esperienza Europa: