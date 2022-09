Federico Di Battista in radio con “Gitana”

Disponibile in rotazione radiofonica “Gitana” (Navaho Music /Artist First), il nuovo singolo di Federico Di Battista, già su tutte le piattaforme di streaming

“Gitana” è un brano dalle sonorità estive che nasce con l’intento di far respirare aria spagnola a chi l’ascolta e di farsi trasportare nei vicoli della città di Barcellona. La canzone descrive quella sensazione che ti fa provare un Paese come la Spagna e la facilità con cui sembra le persone affrontino i problemi. Per imparare da loro, appunto, l’ispirazione è una Gitana, capace di trasmettere sicurezza e leggerezza allo stesso tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “E’ un omaggio alla mia terra adottiva, Barcellona”.

Il videoclip di “Gitana” per la regia di Daniele Iannini riprende sonorità fresche ed estive raccontando un breve spaccato della vita di una ragazza gitana, alla perenne ricerca di qualcosa. Vaga per le vie della città alternando la malinconia e la gioia provando a godersi la vita in un posto che non è il suo. Verso la fine del video arriva fuori dal caos cittadino, l’unico posto dove può godersi quella pace che forse non troverà mai, perché non riesce a trovare un posto che può chiamare “casa”. La storia viene affiancata dal Playback dell’artista che accompagna il racconto cantando immerso in un contesto che rimanda al mood estivo della Spagna: una spiaggia, un luogo aperto, che contrasta con le architetture chiuse delle vie della città ma che si collega allo spazio aperto sul finale del video.