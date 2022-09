Tazarotene efficace per la cura dell’acne nelle donne

Tazarotene per l’acne ha dimostrato un’efficacia e una sicurezza comparabili tra le donne di età pari o superiore a 18 anni e di età pari o superiore a 25 anni

Il trattamento con tazarotene per l’acne ha dimostrato un’efficacia e una sicurezza comparabili tra le donne di età pari o superiore a 18 anni e di età pari o superiore a 25 anni, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology.

«L’acne è spesso considerata una condizione adolescenziale, ma la sua frequenza tra gli adulti è sempre più comune» hanno scritto il primo autore Linda Stein Gold e colleghi dell’Henry Ford Hospital di Detroit. «Mentre non esiste un’età che definisca un limite tra l’acne adolescenziale e quella adulta, le donne di età compresa tra 18 e 24 anni possono essere considerate in un “periodo di transizione” e l’acne nelle donne di età superiore ai 25 anni può essere considerata “acne adulta” e una continuazione dell’acne post-adolescenziale, anche se la condizione può presentarsi per la prima volta anche in età adulta o ripresentarsi una volta risolta l’acne adolescenziale».

Tazarotene è un retinoide di terza generazione disponibile sotto forma di crema o gel, approvato per il trattamento della psoriasi, dell’acne e della pelle danneggiata dal sole. È comunemente venduto in due concentrazioni, 0,05% e 0,1%. Applicato topicamente, in quanto profarmaco viene de-esterificato in acido tazarotenico, la forma biologicamente attiva che attraversa agevolmente le membrane dei cheratinociti, interagendo con un recettore nucleare e determinando una modulazione dell’espressione genica tale da ridurre la proliferazione cellulare, indurne la differenziazione e regolare la sintesi di citochine infiammatorie.

Efficacia comparabile nelle donne di varie fasce di età

I ricercatori hanno arruolato 1.614 donne con acne in due studi di fase III in doppio cieco, assegnate in modo casuale a ricevere il trattamento topico con tazarotene o il solo veicolo. L’analisi post-hoc ha incluso 774 donne di età pari o superiore a 18 anni, 335 delle quali di età pari o superiore a 25 anni, nonché una popolazione di sicurezza trattata con il veicolo di 717 donne, 320 delle quali di età pari o superiore a 25 anni.

Rispetto alle pazienti nel gruppo veicolo, le lesioni infiammatorie sono diminuite nel tempo sia nelle donne nel gruppo in trattamento attivo di età più giovane (60,6% contro 53,7%, p<0,01) che in quelle con età più avanzata (60,9% contro 57,3%) dopo 12 settimane di trattamento. Anche le riduzioni delle lesioni non infiammatorie erano superiori dopo il trattamento rispetto al veicolo alla settimana 12 sia tra i gruppi più giovani (59% contro 48,4%, p<0,01) che tra quelli più anziani (61,1% contro 48,8%, p<0,01).

Miglioramento della qualità di vita e buona tollerabilità

I ricercatori hanno anche rilevato un maggiore miglioramento della qualità della vita dopo 12 settimane di trattamento rispetto al gruppo veicolo. Tra le donne nel gruppo di trattamento da 18 a 24 anni, i punteggi medi del questionario sulla qualità della vita specifica per l’acne variavano da 6,6 a 10,9, rispetto a 6,2-9,5 nel gruppo veicolo (p<0,05). Anche i soggetti nel gruppo di trattamento con età superiore a 25 anni hanno ottenuto punteggi più elevati (8,1-10,7 contro 7,5-10 nel gruppo veicolo), tranne che nel dominio del ruolo sociale (6,4 contro 6,7).

Riguardo al profilo di sicurezza e tollerabilità, i tassi di eventi avversi emergenti dal trattamento erano simili in entrambi i gruppi di età (18 anni, 32,7% contro 25 anni, 33,3%). La maggior parte era di entità lieve o moderata e gli effetti collaterali che si sono verificati in almeno il 2% delle pazienti includevano dolore, secchezza, esfoliazione ed eritema nel sito di applicazione.

«Oltre all’efficacia clinica, è importante che la terapia dell’acne porti a miglioramenti nella qualità della vita dei pazienti» hanno osservato gli autori. «Questo può essere particolarmente importanza per le donne adulte, che hanno dimostrato di avere un maggiore impatto negativo dell’acne sulla qualità della vita rispetto ai maschi adulti o alle femmine adolescenti».

I ricercatori hanno concluso che, dato che la tollerabilità correlata al trattamento può destare particolare preoccupazione per le donne con più di 25 anni, in questo caso il tasso di irritazione nel sito di applicazione della crema con tazarotene è risultato inferiore all’1% nel gruppo con età più avanzata. «Questa formulazione a base di tazarotene è un’opzione di trattamento ben studiata e importante per tutti i pazienti, in particolare le donne adulte».

