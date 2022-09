Su Rai Storia “a.C.d.C.” racconta “L’età degli estremi”

Su Rai Storia in prima serata ultimo appuntamento con “a.C.d.C”. nella “Storia del Mondo” in compagnia del professor Alessandro Barbero

Si conclude il viaggio di a.C.d.C. nella “Storia del Mondo” in compagnia del professor Alessandro Barbero. Nell’episodio in onda martedì 20 settembre alle 21.10 su Rai Storia, si arriva al Ventesimo secolo. Mentre Hitler pianifica la presa del potere in Germania, le donne stanno combattendo una battaglia diversa, quella dei diritti sessuali. Nelle strade nascoste di Manhattan, l’infermiera Margaret Sanger lavora con l’ereditiera americana Katherine McCormick a un piano per il contrabbando di contraccettivi dall’Europa. Esplode il secondo conflitto mondiale e si ripercorre l’orrore dei campi di concentramento.

L’obiettivo si sposta poi a Hiroshima in Giappone dove viene sganciata la prima bomba nucleare “pensata per porre fine a tutte le guerre”. In Cina intanto si compie la rivoluzione culturale voluta da Mao Ze Dong, per creare un’utopia comunista. Negli USA è il momento delle “macchine pensanti”, inizia l’era dei computer. A New York si traccia la storia dell’uomo contro la macchina, Gary Kasparov contro il Deep Blue di Ibm in una partita di scacchi che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo.