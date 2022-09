Stampa digitale: così le scarpe diventano pezzi da collezione

La stampa digitale è una finitura estetica in grado di offrire una personalizzazione autentica e originale, per curare ogni dettaglio della scarpa

Il settore calzaturiero italiano rappresenta uno dei capisaldi dell’intero sistema moda nazionale. L’Italia oggi, con più di quattromila aziende, è la prima produttrice di calzature in tutta Europa, confermando il valore che il Made in Italy possiede a livello internazionale.

Le aziende di calzature negli ultimi anni hanno visto una crescita costante del fatturato, anche nei periodi più difficili della pandemia, grazie all’abilità di mantenere alta la loro capacità competitiva.

Prodotti di altissima qualità, costante aggiornamento e un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione sono ciò che hanno reso questo settore inarrestabile.

Innovare con la stampa digitale per calzature

Innovare nel settore delle calzature significa trovare nuove soluzioni capaci di produrre una scarpa unica e performante, attraverso tecnologie che ottimizzino costi e tempistiche di produzione. La stampa digitale per calzature è una finitura estetica in grado di assecondare questa esigenza, offrendo una personalizzazione autentica e originale, per curare ogni dettaglio della scarpa. “Le potenzialità della stampa digitale oggi sono pressoché illimitate. Con questa tecnologia è possibile realizzare campionature, versioni limitate o una produzione ridotta dei pezzi” afferma Maurizio Forner, amministratore delegato di Fortex SRL, azienda specializzata in finiture estetiche superficiali.

I vantaggi della stampa digitale

La stampa digitale per calzature viene scelta per gli innumerevoli vantaggi che è in grado di offrire. Grazie alla capacità di questa tecnologia di stampare senza lastre o altri processi di lavorazione, la personalizzazione avverrà direttamente sulla calzatura ottimizzando così i tempi dell’intero processo.

La qualità è un altro importante punto a vantaggio di questa finitura estetica, che riesce a garantire una stampa con un controllo cromatico e una risoluzione altissima, su ogni tipo di supporto (materiali plastici, pelle, tessuto).

Chi siamo

Fortex® srl è leader nel settore delle finiture superficiali e dei rivestimenti funzionali ed estetici. Si occupa di rivestimenti superficiali tramite tecnologia PVD (Physical Vapour Deposition), sputtering, metallizzazione, verniciatura a liquido, stampa digitale, tampografia, sublimazione, finiture a bassorilievo, schermature elettromagnetiche, lavorazioni laser, applicazione strass e accessori.