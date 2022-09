Scarpe: Doucal’s propone due modelli iconici per l’autunno

Per l’inizio d’autunno Doucal’s propone due modelli iconici realizzati con il fondo Siena; si distinguono per la loro suola cuoio con inserto in gomma antiscivolo

Per l’inizio d’autunno Doucal’s propone due modelli iconici realizzati con il fondo Siena; si distinguono per la loro suola cuoio con inserto in gomma antiscivolo, rigorosamente in “Golden Cream”, tonalità di giallo brillante abbronzato, segno distintivo di Doucal’s che nasce agli inizi del ‘900 quale fonte di ispirazione capace di differenziare il suo stile senza tempo nel mondo delle calzature maschili.

Le tomaie dei modelli proposti sono una Derby “Gianni” e un Penny Loafer, entrambi realizzati con pelli, vitelli o camosci, che, superato con un rigido controllo di qualità, vengono trattate da sapienti mani artigianali con le diverse lavorazioni come ad esempio spazzolatura, lucidatura, anticatura e lavorazione “silk” per i modelli da indossare in occasioni di speciali cerimonie.

Entrambe realizzate con la tecnica “Blake”, in onore all’inventore dell’omonimo metodo, si caratterizzano per un’unica cucitura, capace di tenere insieme suola, tomaia, fodera e plantare, conferendo alla scarpa una grande resistenza, abbinata ad una vestibilità estremamente confortevole dal design impeccabile.

Due modelli di calzature perfetti per affrontare al meglio le giornate lavorative, così come le prime sere d’autunno.