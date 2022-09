Sabato 1 ottobre voli a rischio per lo sciopero dei lavoratori delle low cost

Sabato 1 ottobre sciopero dei lavoratori Ryanair, Easyjet, Volotea e Vueling. Voli a rischio per l’agitazione indetta da Filt-Cgil e Uiltrasporti

“Sabato primo ottobre torneranno a scioperare per 24 ore i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie easyJet e Volotea oltre a quelli di Ryanair e Vueling“. Ad annunciarlo Uiltrasporti che prosegue: “La protesta continuerà finché non verrà dato ascolto alle importanti istanze dei lavoratori. L’atteggiamento aziendale in queste compagnie aeree lede costantemente i diritti. La pressione e la fatica operativa sono fuori controllo e hanno raggiunto livelli insostenibili. Le relazioni industriali sono ormai al minimo storico o in qualche caso addirittura assenti. Le retribuzioni sono insufficienti e nei casi più gravi ancora non rispettano i minimi retributivi previsti dalla legge”, spiegano dal sindacato.

Dalla Filt Cgil, che ha indetto l’agitazione insieme a Uiltrasporti, fanno sapere che “gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di 4 ore, dalle 13 alle 17, per Vueling“. “Questa situazione nel nostro Paese – prosegue la Uiltrasporti – non è sostenibile. Chiediamo l’apertura di un confronto serio e responsabile, con queste compagnie, nel rispetto dei lavoratori che rappresentiamo. Auspichiamo sempre – conclude la nota – l’instaurazione di sane e corrette relazioni industriali che ci consentano di trovare soluzioni senza ricorrere allo strumento dello sciopero”.

“Nel caso di Wizzair, ad esempio – osservano da Uiltrasporti -, non coinvolto in questa azione di sciopero, siamo in attesa di capire se la società ha intenzione di avviare un percorso costruttivo per la risoluzione delle problematiche interne che coinvolgono le lavoratrici e i lavoratori, in caso contrario non escludiamo in futuro nuove iniziative di protesta anche in questa realtà”.