Psoriasi a placche: ottimi risultati con tapinarof in crema

Psoriasi a placche: il trattamento topico a lungo termine con tapinarof in crema ha comportato miglioramenti oltre le 12 settimane

Nei pazienti con psoriasi a placche il trattamento topico a lungo termine con tapinarof in crema ha comportato miglioramenti oltre le 12 settimane, con quasi la metà dei pazienti che ha raggiunto la completa clearance cutanea. Sono i risultati del trial a lungo termine PSOARING 3, pubblicati sul Journal of the American Academy of Dermatology.

Le terapie topiche rimangono il cardine del trattamento per la maggior parte dei pazienti con psoriasi in tutto lo spettro di gravità della malattia. I farmaci topici esistenti sono efficaci e vengono usati di routine da soli e in terapia combinata, ma la maggior parte di essi ha restrizioni sulla durata, l’estensione e i siti di applicazione a causa dei potenziali eventi avversi, hanno premesso gli autori.

Anche se controversa, la tachifilassi (perdita di efficacia) viene spesso segnalata dopo l’uso prolungato di corticosteroidi (>12 settimane). Inoltre la psoriasi può ripresentarsi dopo l’interruzione della terapia, inclusa quella con farmaci steroidei o biologici. Negli ultimi 25 anni non sono stati approvati prodotti topici con nuovi meccanismi d’azione e sono necessarie terapie topiche efficaci che superino queste limitazioni.

Tapinarof è un nuovo agente topico a piccole molecole che si è dimostrato efficace nel trattamento della psoriasi e della dermatite atopica. Si lega e attiva in modo specifico il recettore dell’idrocarburo arilico (AhR), un fattore di trascrizione ligando-dipendente che sottoregola le citochine proinfiammatorie, tra cui l’interleuchina (IL)-17A e -17F, normalizza l’espressione delle proteine della barriera cutanea e aumenta l’attività antiossidante.

Risultati dei trial precedenti

In uno studio di fase II, tapinarof crema all’1% ha dimostrato un’esposizione sistemica limitata in condizioni di utilizzo massimo in pazienti con psoriasi estesa, fino al 46% di superficie corporea (BSA) interessata, indicando un basso potenziale di eventi avversi sistemici dopo l’applicazione topica. In due studi di fase III randomizzati, in doppio cieco, controllati con veicolo, multicentrici, progettati in modo identico (PSOARING 1 e 2), il farmaco ha mostrato un’efficacia clinicamente e statisticamente significativa nell’arco di 12 settimane in adulti con psoriasi a placche da lieve a grave.

Tutti gli endpoint primari e secondari sono stati raggiunti con significatività statistica e clinica. Inoltre tapinarof ha costantemente migliorato i risultati riportati dai pazienti. In uno studio di fase IIb della durata di 12 settimane, in cui l’efficacia si è mantenuta per 4 settimane dopo l’interruzione del trattamento, è stato osservato un effetto remissivo della malattia che giustificava ulteriori indagini.

Per valutare la sicurezza, l’efficacia a lungo termine e la durata della risposta del trattamento, i ricercatori hanno arruolato 763 pazienti che avevano completato 12 settimane di trattamento per partecipare a uno studio in aperto della durata di 40 settimane, con 4 settimane di follow-up.

Studio PSOARING 3 a lungo termine

I soggetti precedentemente trattati con tapinarof avevano percentuali inferiori di superficie corporea affetta da psoriasi e punteggi del Physician Global Assessment (PGA) inferiori all’ingresso nella fase di estensione.

Sicurezza

Gli eventi avversi, per lo più di grado lieve/moderato, erano coerenti con quanto rilevato negli studi precedenti. Gli effetti collaterali più frequenti emersi dal trattamento sono stati follicolite (22,7%), dermatite da contatto (5,5%) e infezione delle vie respiratorie superiori (4,7%). La loro incidenza non è tuttavia aumentata o peggiorata con il trattamento a lungo termine in confronto ai trial precedenti.

Sulla base della valutazione dello sperimentatore, oltre il 90% dei partecipanti non ha manifestato irritazioni durante tutte le visite che hanno avuto luogo durante lo studio di 40 settimane e dall’86% al 92% dei pazienti ha valutato come basso il bruciore o il prurito provati. La tollerabilità si è mantenuta elevata anche quando tapinarof è stato applicato sulla pelle sensibile e intertriginosa.

Efficacia

Nel complesso il 40,9% dei soggetti trattati ha raggiunto una clearance cutanea completa almeno una volta durante lo studio, compreso il 34,3% di quanti hanno iniziato la sperimentazione con un punteggio PGA pari o superiore a 1.

Più specificamente, i pazienti che sono entrati nello studio di 40 settimane con un punteggio PGA di almeno 2 e che erano stati precedentemente trattati con tapinarof per un periodo più breve, hanno ottenuto un punteggio PGA di 0 o 1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) almeno una volta durante lo studio a lungo termine.

«L’uso continuo e intermittente della crema tapinarof 1% è risultato sicuro ed efficace fino a 1 anno nei pazienti con psoriasi da lieve a grave» hanno concluso il primo autore Bruce Strober e colleghi della Yale University. «Lo studio ha dimostrato un’efficacia duratura della terapia e un sostanziale effetto remittivo di almeno 4 mesi una volta interrotto il trattamento. Di conseguenza tapinarof in crema può rappresentare una nuova terapia topica non steroidea per i pazienti con psoriasi a placche, efficace e ben tollerata nell’uso a lungo termine».

Come suggerito dai ricercatori, il meccanismo alla base dell’effetto remittivo di tapinarof può essere spiegato dal suo legame specifico e dall’attivazione di AhR ligando-dipendente, che inibisce l’espansione delle cellule T e la differenziazione delle cellule T helper 17 (Th17), oltre a ridurre la produzione di IL-17.

È stato anche dimostrato che l’attivazione di AhR determina una modifica epigenetica di entrambi i promotori del gene forkhead box P3 (FoxP3) e della IL-17, portando alla differenziazione preferenziale delle cellule T regolatorie e all’inibizione delle cellule Th17. L’effetto remittivo può inoltre derivare dalla riduzione dell’attività dei linfociti T di memoria residenti nei tessuti.

