Per risolvere il problema dei pidocchi bastano 7 mosse

Come sbarazzarsi dei pidocchi in 7 mosse. Un problema fastidioso ma curabile con poche e semplici accortezze: ecc come fare

I pidocchi sono piccoli insetti, delle dimensioni di un seme di sesamo, che vivono nei capelli e sul cuoio capelluto. Si nutrono di sangue umano e muoiono rapidamente se cadono dal corpo. Ma quali sono i modi più efficaci per sbarazzarsi dei pidocchi?

I pidocchi sono altamente contagiosi da persona a persona e anche un ridotto numero di uova può dar luogo a un’infestazione. Sapere come sbarazzarsi dei pidocchi in modo efficace può farti risparmiare tempo, denaro e molto prurito. Ecco i sette passaggi per sbarazzarsi dei pidocchi e delle loro uova. Seguire questo processo può aiutare le persone a liberarsi dall’infestazione da pidocchi.

1. Accertarsi che siano realmente pidocchi

Non tutti gli scalpi pruriginosi e squamosi sono dovuti ai pidocchi. Prima di iniziare un regime di disinfestazione, una persona dovrebbe confermare la presenza di pidocchi o delle loro uova. La forfora, la pelle secca e alcune infezioni del cuoio capelluto possono somigliare ai sintomi dei pidocchi. Bisogna effettuare un’attenta ispezione della testa.

Per verificare la presenza di pidocchi, le persone dovrebbero ispezionare il cuoio capelluto sotto una luce. I pidocchi sono bruno-grigiastri e dovrebbero essere visibili sul cuoio capelluto. Le uova dei pidocchi si attaccano alla radice dei capelli, a circa mezzo centimetro dal cuoio capelluto. Bagnare i capelli può renderli più facili da individuare.

2. Scegliere il giusto trattamento

I migliori trattamenti contro i pidocchi utilizzano pesticidi delicati che sono sicuri da usare sul cuoio capelluto. Tuttavia, vanno usati con cautela, specialmente sui bambini.

Le persone con allergie cutanee o altre reazioni insolite, in particolare ai pesticidi o ai prodotti topici, dovrebbero parlare con un medico prima di usare i trattamenti per i pidocchi.

Consultare un medico prima di applicare un trattamento anti-pidocchi se:

• i precedenti tentativi di disinfestazione non hanno funzionato;

• si soffre di reazioni allergiche;

• il cuoio capelluto è ferito, sanguinante o incrostato;

• i pidocchi non sono visibili.

I pidocchi delle femmine adulte, che sono leggermente più grandi dei maschi, depongono circa sei uova al giorno. Ciò significa che anche una piccola infestazione da pidocchi può peggiorare rapidamente. Sbarazzarsi dei pidocchi richiede l’uccisione dei pidocchi adulti e la rimozione delle uova.

Alcuni shampoo contro i pidocchi uccidono sia le uova che i pidocchi adulti. Questi shampoo sono chiamati ovicidi. Altri shampoo hanno solo un debole effetto ovicida o non uccidono affatto le uova dei pidocchi. Coloro che scelgono questi shampoo dovranno rimuovere manualmente le uova dei pidocchi.

3. Usa uno shampoo disintossicante

Iniziare il trattamento con uno shampoo disinfestante. Ci sono diversi prodotti acquistabili senza ricetta medica (i cosiddetti prodotti da banco) disponibili in farmacia

Segui le istruzioni sulla confezione, che potrebbero richiedere che lo shampoo rimanga sul cuoio capelluto per diversi minuti. Dopo un trattamento con lo shampoo, la persona infetta deve indossare abiti puliti. Lavare i vestiti in lavatrice con acqua calda o in un’asciugatrice calda uccide i pidocchi.

Indossare vestiti sporchi può aiutare i pidocchi a tornare sulla testa, reinfettando il cuoio capelluto.

4. Ripetere il trattamento

La maggior parte dei trattamenti contro i pidocchi deve essere ripetuta diversi giorni dopo la prima applicazione. Oltre a questo nuovo trattamento, controlla il cuoio capelluto 8-12 ore dopo. I pidocchi dovrebbero essere morti o morenti, non attivi o in movimento sul cuoio capelluto.

Se i pidocchi fossero ancora attivi, le persone dovrebbero contattare un medico. Potrebbe essere necessario un prodotto diverso, poiché i pidocchi possono essere resistenti a determinati trattamenti.

5. Rimuovere le lendini con un pettine

Se il trattamento non promette di uccidere tutte le uova, usa un pettine per lendini (il nome reale delle uova di pidocchio) a denti fitti per eliminare tutte le lendini. Spesso questi pettini sono inclusi nelle confezioni di shampoo anti-pidocchi.

Bisogna iniziare a pettinare dalla sommità della testa, lavorando fino al collo e da un lato della testa, poi dall’altro lato. Anche se uno shampoo promette di uccidere le uova, rimuovere le lendini manualmente può accelerare il trattamento e ridurre il rischio di una nuova infestazione.

Per la rimozione più efficace delle uova, usa un pettine per lendini sul cuoio capelluto ogni giorno per almeno una settimana. Ciò garantisce che, anche se alcune uova passano inosservate, alla fine tutte o la maggior parte vengono rimosse.

6. Pulire le fonti di infestazione

Uno shampoo anti-pidocchi fa poco per prevenire una nuova infestazione. I pidocchi non possono saltare o volare. Invece, si diffondono attraverso il contatto molto stretto o diretto con persone o oggetti infetti. I pidocchi muoiono subito dopo essere caduti da una testa umana, ma gli oggetti che hanno avuto un contatto diretto recente con una persona hanno maggiori probabilità di diffondere i pidocchi.

Non c’è motivo di preoccuparsi di vestiti indossati diversi giorni fa, tappeti o mobili. Tuttavia, le seguenti strategie possono ridurre ulteriormente il rischio di diffondere i pidocchi a qualcun altro o di essere re infestati:

• aspirare mobili e tappeti, soprattutto se la persona con i pidocchi si sdraia spesso su di essi;

• immergi pettini, spazzole e qualsiasi altro strumento per capelli in acqua calda per 5-10 minuti. Per una protezione ancora maggiore, valuta la possibilità di sostituirli;

• lavare sciarpe, cappelli e altri indumenti che entrano in contatto diretto con la testa;

• lavare o sostituire cuscini e federe;

• esortare i bambini a non condividere pettini, spazzole, cappelli o sciarpe con altri bambini.

Potrebbe essere lungo e frustrante lavare così tanti oggetti diversi, ma i pidocchi torneranno anche solo tramite poche lendini sulla testa. Il tempo speso ora sarà risparmiato in futuro.

7. Tieni i bambini a casa

I genitori possono essere riluttanti a tenere i bambini a casa da scuola.

Tuttavia, mandare un bambino a scuola quando ha, o potrebbe avere, i pidocchi è un modo sicuro per non liberarsi del problema. Fino a quando i bambini non saranno liberi dai pidocchi, non dovrebbero tornare a scuola o all’asilo.

Non basta curare il bambino e sperare per il meglio. Il cuoio capelluto del bambino dovrebbe essere privo di pidocchi e delle loro uova prima che tornino in classe. Questo protegge gli altri bambini, ma protegge anche il bambino stesso. Quando un bambino diffonde i pidocchi ai suoi amici, questi amici possono poi diffondere i pidocchi al bambino.