Ovs S.p.A. si conferma al primo posto del Fashion Transparency Index

Ovs S.p.A. è al primo posto del Fashion Transparency Index, un movimento globale che vuole indirizzare l’industria della moda verso un sistema sostenibile

Per il secondo anno consecutivo il gruppo Ovs S.p.A. è al primo posto del Fashion Transparency Index, un movimento globale che vuole indirizzare l’industria della moda verso un sistema attento alla sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. L’indice valuta il livello di trasparenza dei brand in termini di impatto ambientale, analizzando le pratiche di acquisto e il monitoraggio della produzione.

Una prerogativa per Ovs che da anni si occupa di monitorare ogni aspetto del proprio business. Anche la comunicazione dell’azienda punta sulla limpidezza, e lo fa in modo diretto attraverso il sito internet ovscorporate.it in cui pubblica le performance e gli obiettivi, rendendoli noti a tutti.

Nel 2021 il gruppo ha pubblicato il piano di decarbonizzazione approvato da Science Based Targets Initiative, che prevede una diminuzione di oltre il 46% delle emissioni di Co2 entro il 2030.

«Vogliamo – commenta Antonio Margotti, corporate operating officer di Ovs – essere sempre più precisi innovando processi e strumenti di controllo per migliorare la qualità delle informazioni. Essere trasparenti è il modo più efficace per acquisire consapevolezza e definire le aree di intervento».

Frattanto Ovs ha acquisito lo storico brand bolognese “Les Copains”. L’acquisizione del brand di proprietà della famiglia Zambelli costruisce un quadro chiaro sulle intenzioni di Ovs che vuole ampliare il modello marketplace: il gruppo, quotato in borsa dal 2015, ha costruito un sistema nei punti di vendita eterogeneo, dove tutti i marchi sono accomunati da una fascia di prezzo similare che va dai prodotti a marchio del distributore venduti in fascia medio-bassa, a referenze da brand consolidati nel panorama non solo italiano, come appunto Les Copains, adatte a un potere d’acquisto maggiore e un consumatore più attento alla qualità.

La scelta di Ovs, oltre a diversificare le linee e di conseguenza soddisfare diversi tipi di consumatori, potrebbe essere un metodo di ulteriore espansione fuori dal nostro Paese. D’altra parte, sarà anche uno strumento volto a ridefinire il Gruppo Ovs, elevandone il livello e la percezione da parte del consumatore.