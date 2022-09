Cos’è l’intuizione o sesto senso e come influenza la nostra vita

In cosa consiste l’intuizione e come influenza la nostra vita? È legata al sesto senso? Possiamo fidarci del nostro intuito? Le risposte degli psicologi

In cosa consiste l’intuizione? È legato al sesto senso? Possiamo fidarci del nostro intuito? Funziona davvero? Può essere pericoloso fidarsi troppo delle nostre intuizioni? E cosa avviene a livello di relazioni con gli altri, quando incontriamo una nuova persona, c’è un’energia che ci avvicina o ci allontana da loro. Si può resistere a questa forza di attrazione/repulsione? Che cos’è che la determina?

Ne abbiamo parlato con gli esperti di Guidapsicologi.it, che ci lasciano alcuni consigli e raccomandazioni per coltivare l’intuizione e il sesto senso e trarne vantaggio in modo positivo.

In cosa consiste l’intuizione? È legata al sesto senso?

La parola “intuizione” deriva dal vocabolo latino “intuitio, intuitionis”, dal verbo latino “intueri” che significa guardare, osservare, contemplare. Da qui il significato del verbo intuit: percepire intimamente e istantaneamente un’idea o una verità, come se fosse in vista.

L’intuizione gioca un ruolo importante nella nostra quotidianità, può essere definita come la capacità che abbiamo di conoscere, comprendere o percepire con chiarezza alcuni aspetti della realtà senza utilizzare la nostra parte razionale. L’intuizione è il risultato di un insieme di pensieri e sensazioni che si realizza utilizzando schemi di pensiero basati su esperienze precedenti. L’intuizione è rapida e spesso benefica, ma non sempre del tutto accurata. L’intuizione è socialmente conosciuta come il sesto senso.

Nel corso della storia dell’umanità, la conoscenza intuitiva è stata un meccanismo-scorciatoia per risolvere situazioni in cui non c’è abbastanza tempo per pensare o non si dispone di abbastanza informazioni.

Possiamo fidarci del nostro intuito? Funziona davvero?

Secondo Platone, l’intuizione è la funzione più alta dell’intelligenza, poiché è un modo per ottenere una conoscenza che non si ottiene con la ragione. L’intuizione si basa sulla nostra esperienza e le nostre menti hanno immagazzinato ricordi almeno da quando avevamo 4 anni, quindi la nostra intuizione dispone di molti dati per determinare cosa dovremmo fare. Nonostante ciò, non possiamo stabilire che la nostra intuizione funzioni sempre, così come la nostra ragione non sempre funziona, ma in generale potremmo dire che l’intuizione è affidabile e che possiamo fidarci del nostro istinto.

Può essere pericoloso fidarsi troppo delle nostre intuizioni?

Come abbiamo detto prima, l’apprendimento esperienziale dà buoni consigli, quindi il nostro intuito è affidabile. Prendo la metropolitana o l’autobus? Rispondiamo istintivamente a questa domanda, “la metro ci mette meno tempo, quindi è meglio”, questa decisione non è razionale, si basa sulla nostra esperienza e probabilmente (a meno che non ci sia un guasto imprevisto della metro) arriveremo prima che in autobus, così il nostro istinto funziona.

Ma può essere pericoloso usare il nostro istinto? Sì, tutto ciò che viene usato in eccesso o in modo improprio può essere pericoloso. “Il mio istinto mi dice che se compro quel numero della lotteria, vincerò” No, molto probabilmente non è così, c’è una linea molto sottile tra intuizione e abilità divinatoria.

Relazioni. Quando incontriamo una nuova persona, c’è un’energia che ci avvicina o ci allontana da essa. Si può resistere a questa forza? Da cos’è determinata?

Il nostro cervello impiega solo sette secondi per formare una prima impressione, quindi questa impressione non è basata sulla ragione, ma è solo ed esclusivamente istintiva. Il nostro istinto forma un’immagine della persona che abbiamo appena incontrato in base alla nostra esperienza e ciò che vediamo ci porta a ricordare le esperienze passate che ci fanno decidere se fidarci o meno di quella persona, in base al risultato della nostra esperienza. L’odore, il modo di esprimersi, la comunicazione non verbale, il corpo e l’espressione facciale… ci portano a prendere decisioni rapide: mi fido di questa persona o no? Parlo con lei? Le racconto cose su di me? Queste decisioni sono rapide e non sono mai consapevoli, e queste decisioni sono “l’energia” che ci allontana o ci avvicina a una persona. Più tardi, quando conosciamo quella persona da un po’, entra in gioco la ragione e ci conferma se la nostra intuizione iniziale era corretta oppure no.

L’intuizione e il sesto senso possono essere coltivati ​​e utilizzati in modo positivo?

L’intuizione è istintiva e tutti noi la possediamo, ma vi sono alcune persone che la coltivano più di altre. Come? La cosa principale è usarla, più si usa l’intuito, più affidabile sarà, anche se a volte potresti sbagliarti. Usa la curiosità, è un grande alleato dell’intuizione, porsi domande, indagare, osservare, immaginare… renderà la tua intuizione sempre più presente e avrai molti più dati per arrivare a conclusioni accurate. Praticare la scrittura, il disegno, la pittura, la lettura… qualsiasi attività creativa ti porterà ad allargare gli orizzonti nella tua mente e quindi coltiverà il tuo intuito. Infine, fai appello al tuo intuito: affinché funzioni dobbiamo avere una mente aperta e praticare meditazione, yoga, tai chi… ci aiuta ad aprire la nostra mente e coltivare il nostro intuito.

Raccomandazioni per coltivare l’intuito e il sesto senso e trarne vantaggio in modo positivo:

Razionalizza le idee negative usando la logica Prendi del tempo per te stesso, per connettere con mente e corpo e incoraggiare l’introspezione Guardati intorno, smetti di guardare al passato per consentire all’intuizione di concentrarsi sul qui e ora Impara ad ascoltare, partendo da te stesso, praticando yoga, meditazione e consapevolezza Impara ad ascoltare gli altri, a connetterti con loro, con le loro emozioni Osserva i sogni, osserva i loro messaggi e significati Gestisci le emozioni, negative e positive, e non lasciarti trasportare da esse Impara a disconnetterti e isolarti, lo stress e il multitasking sono nemici del pensiero intuitivo Scopri e coltiva un lato creativo: è molto importante per favorire l’intuizione.