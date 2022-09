Visitare la Cambogia: ecco quale è il periodo migliore

Qual è il periodo migliore per visitare la Cambogia, l’angolo misterioso del sudest asiatico? Ve lo spieghiamo in questo articolo

La Cambogia è un paese davvero fantastico pieno di esperienze emozionanti. Dal complesso del tempio di Angkor Wat, città caratteristiche come la pittoresca Siem Reap e la vivace Phon Penh, paesaggi verdi con montagne e giungle, cibo e cultura fantastici, il fiume Mekong, le risaie a terrazze, spiagge bianche come il gesso e acque cristalline sono solo alcune delle cose che scoprirai un viaggio in Cambogia.

Ma qual è il periodo migliore per visitare la Cambogia?

La Cambogia è una destinazione magica tutto l’anno. Il paese si trova nella zona a clima tropicale. Ci si può quindi aspettare temperature calde che non oscillano molto nel corso dell’anno. Il clima del paese è caratterizzato dai monsoni tropicali, che dividono le stagioni in Cambogia in una stagione secca e una stagione delle piogge.

La stagione secca: da ottobre ad aprile

La stagione secca in Cambogia va da ottobre ad aprile. Durante questo periodo, la Cambogia ha il maggior numero di visitatori, e non senza motivo. La stagione secca è caratterizzata da lunghi periodi di sole, temperature piacevolmente calde e vento caldo. L’entroterra è relativamente secco, ma può piovere.

Aprile è solitamente il mese più caldo dell’anno. Ci sono sempre molte cose interessanti da fare in Cambogia, ma nella stagione secca, una vacanza al mare a Kep o Kampot che sono delle città costiere, e su un’isola tropicale della Cambogia è particolarmente consigliata.

La stagione delle piogge: da maggio a ottobre

La stagione delle piogge in Cambogia va da maggio a ottobre. Circa il 75% delle precipitazioni annuali in Cambogia cade durante la stagione delle piogge. Non piove molto nei primi mesi della stagione delle piogge. Nel corso della stagione delle piogge, le precipitazioni aumentano. Le temperature sono ancora calde. Questo periodo è adatto anche per una vacanza fantastica in cui si torna a casa con tanti ricordi. Ad esempio, come la natura inizia a fiorire e diventare verde e fare esperienze indimenticabili nei luoghi meno visitati della Cambogia durante questo periodo.