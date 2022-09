Su Rai Italia debutta il nuovo programma “Casa Italia”

“Casa Italia” è il nuovo quotidiano preserale di Rai Italia per gli italiani nel mondo, condotto da Roberta Ammendola. Attualità, sport, cinema, moda, musica. Quattro esperti rispondono a chi vive e lavora all’estero. Tante storie di italiani nel mondo. Il racconto dell’eccellenza italiana. Un ponte tra l’Italia e gli italiani all’estero e quanti nel mondo amano l’Italia e la sua grande ricchezza culturale, paesaggistica e produttiva.

Nella prima puntata, in onda il 19 settembre su Rai Italia, si darà ampio spazio alle risorse energetiche e alla “guerra del gas”, iniziata ben prima del conflitto in Ucraina.

Roberta Ammendola si collegherà con i corrispondenti Rai Barbara Gruden, da Berlino; Giovanna Botteri, da Parigi; Leonardo Sgura, dal Cairo. In collegamento anche Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia da Bologna. Ospite in studio Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Efficienza Energetica ENEA. Nella seconda parte della puntata si parlera dei piccoli borghi rappresentano un grande patrimonio per il nostro Paese con Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia e Giuseppe Roma, Vicepresidente del Touring Club Italia.

A seguire, Sportello Italia, con il dottor Gianluca Timpone, commercialista ed esperto di materia pensionistica che spiegherà come riscattare i contributi per il lavoro svolto all’estero. E poi uno spazio dedicato al cinema che in questa stagione è curato da Carlo Gentile, critico cinematografico. Saranno ospiti in studio Gian Piero Brunetta, storico e critico del cinema e, in collegamento, Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia.

In chiusura, altra novità di stagione: “Note Italiane” con Monica Marangoni e Stefano Palatresi, che racconteranno la musica italiana attraverso tante canzoni, curiosità, immagini e con la presenza di artisti molto amati dal pubblico. In studio, in questo primo appuntamento, Mariella Nava, artista raffinata, con una carriera ricca di successi, si esibirà live con “Questi figli”.