STEGO CONNECT è la piattaforma IIoT adatta a tutte le aziende

STEGO CONNECT è la prima piattaforma IIoT sul mercato che ha adottato IO-Link come standard di rete ed è specificamente adattata alle esigenze di ogni azienda

La parola migliore per descrivere STEGOCONNECT è “Facile!”. Facile da collegare: STEGO CONNECT semplifica il collegamento di dispositivi fisici con il mondo virtuale. La digitalizzazione e l’IIoT funzionano immediatamente e con qualsiasi dispositivo IO-Link, di qualsiasi produttore.

Monitoraggio semplice: STEGO CONNECT consente di raccogliere dati preziosi e monitorare la funzionalità dei dispositivi collegati, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. In questo modo è facile evitare eventuali guasti e conseguenti problemi.

Controllo semplice e senza sforzo: STEGO CONNECT consente al personale designato di rispondere a eventi o avvisi, indipendentemente dalla loro posizione. I dispositivi collegati possono essere controllati centralmente e la necessità di presenze in loco diventa un ricordo del passato per la parametrizzazione, la configurazione, il controllo e, non ultimo, l’automazione di sistemi e applicazioni. Dashboard, avvisi e flussi di lavoro liberamente configurabili offrono all’utente STEGO CONNECT il controllo totale.

Con STEGO CONNECT, le applicazioni IIoT sono una realtà anche per le PMI.

Grazie alla elevata compatibilità e alla semplice interfaccia di controllo, l’IIoT diventa accessibile a tutti!

Progettare componenti elettronici complessi che funzionino perfettamente in ogni condizione è impegnativo; in STEGO, sappiamo quanto sia importante proteggere le tue strutture e vogliamo rendere semplice questo aspetto fondamentale per il tuo business. Ecco perché utilizziamo l’ingegneria tedesca per creare componenti per la gestione termica della massima qualità!

