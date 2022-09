Miss Colà Terme: Carlotta Roverato vince la finale nazionale

Carlotta Roverato, 19enne di Vigodarzere, in provincia di Padova, ha conquistato l’ambita fascia Miss Colà Terme 2022 nella finale nazionale

Nella splendida cornice della Dogana Veneta, nel pieno centro storico di Lazise, in riva al lago, si è svolto l’epilogo della 5^ edizione del concorso nazionale di bellezza Miss Colà Terme, voluto fortemente dalla Direzione del Parco Termale con il patrocinio del Comune. Davanti ad un pubblico accorso numeroso, alla presenza del Sindaco Luca Sebastiano, la giuria formata da Alessandra Erculiani, Rita Lavarini, Domenico Tiziani, Claudio Bertoldi e Tiberio Veronesi ha incoronato la nuova regina del Parco Termale, Carlotta Roverato, splendida 19enne di Vigodarzere, in provincia di Padova. L’ambita fascia Miss Colà Terme 2022 porta in dote alla vincitrice un assegno di 10.000,00€ e le permetterà di essere la testimonial del Parco per tutto l’anno.

La fascia di Miss Acqua della Giovinezza per la 2^ classificata è andata alla mantovana Michelle Dumitrascu, 17 anni, che vince una settimana di soggiorno per due persone in un appartamento del Parco Termale. 3^ classificata la bresciana di origini senegalesi Aissatou Niang, 21 anni. Per lei la fascia Miss Benessere e Natura e un week end per due

persone in un appartamento del Parco Termale.

Alla finale erano presenti 15 bellissime ragazze provenienti da tutto il nord Italia, selezionate già a partire già dal mese di maggio nel Parco di Villa dei Cedri in luglio e agosto, e in molte regioni italiane, fra le quali Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto. Carlotta Roverato era già vincitrice di varie fasce fra selezioni e finale regionale organizzate da Oltre il Rock, presentate da Laura Zambelli e svoltesi nel Veneto durante tutto il periodo estivo. Ora la nuova reginetta corona il suo sogno sbaragliando tutte le altre finaliste alla finalissima Nazionale e portando il Veneto alto in tutta la sua bellezza.