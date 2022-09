Hertz rivela i 10 viaggi con più punti di ricarica per veicoli elettrici in Europa

Una nuova ricerca di Hertz dimostra che i Paesi Bassi sono la destinazione con più punti di ricarica per viaggi on the road in Europa a bordo di veicoli elettrici

Hertz rivela i 10 viaggi on the road con più punti di ricarica per veicoli elettrici in Europa.

I Paesi Bassi figurano al primo posto con una media di oltre 9 colonnine di ricarica per auto elettriche per chilometro.

Le Alpi francesi e la Catalogna sono le rotte con meno stazioni di ricarica, ma contano comunque una media di una colonnina ogni tre chilometri.

Molti conducenti di veicoli elettrici hanno un’infondata ansia legata all’autonomia: solo il 2% delle chiamate di emergenza avviene per veicoli scarichi[1].

Basta che siano collegate per soli circa 35 minuti a una stazione di ricarica rapida da 50 kW perché molte auto elettriche possano aggiungere fino a 1,61 chilometri alla loro autonomia.

La società di autonoleggio Hertz svela oggi la sua lista dei 10 viaggi on the road in Europa più compatibili con i veicoli elettrici. Il nuovo sistema di classificazione di Hertz esamina il numero di colonnine di ricarica disponibili per chilometro su ciascuno dei principali road trip per auto elettriche lanciati di recente per il 2022 e disponibili qui.

In cima alla lista delle rotte meglio attrezzate per veicoli elettrici ci sono i Paesi Bassi, con una media di oltre 9 colonnine di ricarica per chilometro. Tuttavia, anche i percorsi in fondo alla classifica, cioè quelli attraverso le regioni montuose delle Alpi francesi e della Catalogna, sono ben attrezzati per organizzare viaggi su strada ecologici senza complicazioni quest’estate e in qualsiasi stagione.

Quindi, prepara i documenti e quest’estate parti a bordo di un veicolo elettrico per esplorare in modo sostenibile le più splendide destinazioni in Europa on the road.

Classifica Road trip Stazioni di ricarica/chilometro 1 Tour dell’Olanda 9,14 2 Itinerari in Italia – Il nord-ovest e i laghi 2,96 3 Costa Azzurra 2,54 4 Emilia-Romagna 2,22 5 Itinerari in Belgio, Lussemburgo e Olanda – Castelli e cioccolato 2,02 6 Roma e la Costiera Amalfitana 1,68 7 Da Berna a Lucerna 0,92 8 Valencia e la Costa Blanca 0,46 9 Alpi francesi 0,35 9 Catalogna 0,35

I Paesi Bassi sono in cima alla lista di Hertz delle mete più attrezzate per i veicoli elettrici

Un viaggio on the road attraverso i Paesi Bassi, un paese molto attento all’ambiente, occupa il primo posto nella ricerca di Hertz, con una lodevole media di 9,14 stazioni di ricarica per chilometro: dati ben fuori dalla portata anche dei concorrenti arrivati sul podio.

Il percorso suggerito da Hertz inizia esplorando i canali e i bar di Amsterdam, prima di dirigersi a sud verso la città portuale di Rotterdam, passando per L’Aia. Chi è al volante prosegue il viaggio verso le dighe della Zelanda, vera e propria meraviglia di ingegneria, e poi nell’entroterra fino a Eindhoven.

In seguito, si ritorna ad Amsterdam attraversando l’affascinante città di Utrecht: con 2559 punti di ricarica lungo un percorso di circa 281,64 chilometri, i guidatori non devono preoccuparsi di dove ricaricare il proprio veicolo.

Scegli l’elettrico e goditi la dolce vita

I Paesi Bassi sono di gran lunga primi in classifica per quanto riguarda il numero di stazioni di ricarica per chilometro ma, in termini di semplicità scegliendo l’elettrico, nessun itinerario batte un road trip in Italia.

Il viaggio on the road di Hertz nel Nord Italia porta i viaggiatori in meravigliosi angoli del Bel Paese: attraverso le strade cosmopolite di Milano, fino alle splendide sponde del Lago di Como.

Partendo dalla scoperta di due delle città più famose d’Italia, questo road trip raggiunge anche alcuni dei laghi più magnifici del nord del Paese, offrendo il perfetto equilibrio tra cultura e relax. Passando per Torino, Milano e Monza, questo itinerario conta quasi tre punti di ricarica per chilometro: numero più che sufficiente per assicurarsi un’auto elettrica completamente carica.

Sfarzo elettrico e glamour in Francia

Hertz ha tracciato questo road trip francese per ripercorrere le strade della vita mondana della Costa Azzurra. Si viaggia da Cannes a Monaco, godendosi la costa più affascinante della Francia. La ricchezza abbonda in Costa Azzurra, e il percorso porta i viaggiatori lungo La Croisette a Cannes e poi al Cammino di Picasso ad Antibes.

Toccando quattro città attraverso un tragitto di appena 54,72 chilometri, questo road trip è ricco di cose da vedere e da fare mentre si snoda lungo la Costa Azzurra. La natura urbana del percorso fa sì che chi è al volante di un’auto elettrica non sia mai lontano da un punto di ricarica: ce ne sono più di due per chilometro.

Il meglio del resto

Le restanti rotte in questa nuovissima Top 10 includono viaggi in Italia e Francia, Spagna, Svizzera e Benelux. Anche quando si tratta degli itinerari che occupano le posizioni più basse della classifica, i guidatori rimangono comunque molto soddisfatti: queste rotte sono completamente attrezzate per garantire viaggi a bordo di veicoli elettrici senza ansia, perché anche le strade più isolate contano in media una stazione di ricarica ogni tre chilometri.

Da soggiorni ricchi di storia ad avventure baciate dal sole, la gloriosa guida di Hertz ai road trip in Europa include 17 splendidi itinerari. Quindi metti in moto e inizia a pianificare il tuo prossimo viaggio on the road in Europa.

Trova i dettagli dei percorsi sul sito web di Hertz.

