A Palazzo Merulana prosegue la mostra su Pasolini

Fino al 2 ottobre “Cuore cosciente” a Palazzo Merulana, ospita tavole originali, bozzetti e stampe inedite di prestigiose firme della Nona Arte dedicate a Pasolini

Poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore, pittore, romanziere e drammaturgo: Pier Paolo Pasolini ha lasciato un’importante eredità ad artisti e intellettuali che lo hanno celebrato, studiato e ricordato. Tra questi ci sono anche le matite di Davide Toffolo, Giuseppe Palumbo, Gianluca Maconi ed Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini, autori di Pasolini, Pasolini 1964, Il delitto Pasolini e Diario segreto di Pasolini. I 4 graphic novel, usciti in questi ultimi 10 anni, raccontano il protagonista sotto diverse chiavi di lettura: tenere o crude, oniriche o esplicite, furiose o spirituali, comunque sempre emozionanti.

Tavola di Alice Iuri

Tavole originali, illustrazioni di copertina, bozzetti preparatori, disegni e stampe inedite (concesse in esclusiva) di questi libri a fumetti sono in mostra a Roma, a Palazzo Merulana, fino al 2 ottobre. L’esposizione allestita in occasione del centenario della sua nascita, intitolata ‘Cuore cosciente – Pier Paolo Pasolini raccontato nel Fumetto’, è a cura di Stefano Piccoli, prodotta da ARF! Festival, in collaborazione con Coopculture, con il sostegno di Regione Lazio, Progetto ABC, ATCL, La Città Incantata.

La straordinaria antologica attraverso il linguaggio del fumetto ripercorre la vita e le opere del grande artista. In mostra 80 opere tratte dai graphic novel, più alcune storie brevi di Massimo Giacon e Danilo Maramotti e una serie di illustrazioni e ritratti ad opera di Milo Manara, Andrea Serio, Francesco Ripoli, Leila Mazzocchi e Alice Iuri. La cura dei testi di tutta la mostra è invece affidata alla penna della stessa Elettra Stamboulis.

In programma poi per tutto il periodo espositivo una rassegna di appuntamenti settimanali, ogni giovedì pomeriggio, con una selezione degli autori in mostra che incontreranno il pubblico in presenza.

Tavola di Giuseppe Palumbo

“Con Cuore cosciente abbiamo cercato di raccogliere in maniera antologica tutte quelle opere a fumetti che hanno raccontato Pasolini in questi ultimi 10 anni – spiega Stefano Piccoli, curatore della mostra e direttore di ARF! – Il fumetto è un linguaggio che ha una forza e una immediatezza che spesso gli altri media non hanno. Pensiamo soprattutto al pubblico dei giovanissimi che poco o nulla conosce di Pasolini, scoprire questo personaggio controverso per esempio con un intero film in bianco e nero sarebbe per loro forse respingente. Ecco allora che questo linguaggio, più diretto e che forse gli è più proprio perché magari leggono i manga o Zerocalcare, può far conoscere punti di vista e momenti della vita di questo grande intellettuale”.

“Dopo il successo di ‘Women In Comics’ – dichiara Letizia Casuccio, direttrice di Coopculture- con ‘Cuore Cosciente. Pier Paolo Pasolini raccontato nel fumetto’ è la seconda volta che CoopCulture ha voluto ospitare a Palazzo Merulana, collaborandone alla realizzazione, una mostra incentrata sul fumetto, ovvero su una forma d’arte che con il suo linguaggio espressivo, visivo e verbale, riesce a raccontare la condizione umana con grande intensità e soprattutto in un modo diretto, senza mediazione. Proprio come, in ogni espressione della sua arte faceva Pier Paolo Pasolini, di cui con questa mostra celebriamo, nell’anniversario della nascita, l’eredità culturale. Il progetto di Palazzo Merulana si basa su una commistione intrinseca tra memoria storica e rappresentazione contemporanea, nelle diverse sfaccettature ed espressioni che il termine ‘cultura’ abbraccia e che ci fa scegliere di accogliere produzioni sempre di grande valore artistico e culturale ma anche molto diverse tra loro. Tanto quanti sono molteplici i pubblici che vivono il Palazzo ogni giorno, a cominciare dai tantissimi giovani studenti che lo visitano e che qui studiano e si incontrano. Ecco, con il linguaggio del fumetto vogliamo arrivare anche a questo tipo di pubblico, rendendolo partecipe e protagonista del nostro museo, che si conferma una piazza culturale, un luogo di aggregazione per tutti”.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

‘Cuore cosciente – Pier Paolo Pasolini raccontato nel Fumetto’ è visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle ore 12.00 alle ore 20.00. Palazzo Merulana è in via Merulana, 121. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, il ridotto invece ha un costo di 8 euro.