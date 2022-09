Perle di coltura Netperla, un lusso accessibile

Netperla è specialista di perle di coltura, in approvvigionamento direttamente dalle coltivazioni, senza intermediari: un lusso alla portata di tutti

NETPERLA Perle di coltura è operativa online per la Vendita di Gioielli di Perle di Coltura dal 2005, fa parte del gruppo INTERPEARLS – NETPERLES basato in Francia presente in internet dal 2002.

La nostra strategia offre alla nostra amabile clientela una serie di prodotti di Gioielli di vere perle a prezzi accessibili poiché importiamo le perle direttamente dalle coltivazioni di tutto il mondo, senza intermediari. Una struttura societaria solida, lineare, che ci permette di non avere gli oneri di un negozio tradizionale, e che quindi consente di proporre un rapporto qualità prezzo eccezionale, i nostri prezzi sono fino al 80% meno cari rispetto a quelli offerti nelle principali gioiellerie, garanzie Soddisfatto o Rimbirsato per 30 giorni, spedizioni rapide in tutto il territorio Italiano e in Europa.

Con Netperla è possibile acquisire dei gioielli di vere perle di ottima qualità a prezzi accessibili.

La collezione di gioielli di perle NETPERLA include oltre 2500 articoli di collane, braccialetti, pendenti, orecchini e anelli, composti con le più belle perle di coltura: Perle nere di Tahiti affascinanti per i loro riflessi multicolori, perle Akoya del Giappone , le più brillanti perle coltivate che sí possano trovare in commercio, le perle d’Acqua Dolce coi loro colori pastello naturali, e le lussuose perle Australiane bianche argentate, di grandi diametri, e senza dimenticare le perle dorate delle Filippine, grandi, chic, che sono assolutamente fenomenali per le loro tinte naturali dorate e champagne!

Importiamo le perle di coltura e facciamo montare i gioielli nel nostro laboratorio, per lasciare la scelta della personalizzazione, il nostro pregio è che su NETPERLA il tuo gioiello lo scegli tu, dal diametro, colore e qualità delle perle al metallo dell’appretto o fermaglio: argento sterling 925, oro 9k, 14k e 18k , oro bianco, oro giallo e oro rosa.

Le collane e i braccialetti sono proposti su misura personalizzabile della lunghezza, automaticamente sul nostro sito nelle pagine relative delle collane e braccialetti. I montaggi vengono quindi effettuati, per la più parte dei prodotti, rispettando la scelta delle opzioni disponibili per colore/misura/lunghezza in solo qualche giorno!

Un gioiello di perle dura tutta la vita, ed è importante poterne scegliere ogni dettaglio per avere il gioiello che hai sempre sognato!

Il servizio clienti è sempre disponibile, per mail, telefono, Live Chat, e siamo presenti sui principali social network.