WPC 2022: a ottobre torna la conferenza sulle tecnologie Microsoft

WPC 2022: la più importante conferenza italiana sulle tecnologie Microsoft ritorna in presenza dal 17 al 19 ottobre

Formazione professionale di alto livello, tecnologie Microsoft in anteprima, networking e incontri con gli MVP. Questo è solo un assaggio di WPC®, la più importante conferenza italiana sulle tecnologie Microsoft organizzata da oltre 25 anni da OverNet, società leader della formazione ICT, con il grande supporto di Microsoft.

Il 17, 18 e 19 ottobre, presso l’esclusiva location dell’NH Congress Centre di Assago, si svolgeranno tre giornate imperdibili di formazione e innovazione, plenarie con i protagonisti di casa Microsoft e le voci più autorevoli delle grandi aziende ICT, oltre 80 sessioni tecniche e oltre 1.000 partecipanti attesi. L’occasione ideale per entrare in contatto e fare networking con esperti, professionisti e MVP tutti presenti in un unico luogo.

Nato con la prestigiosa Mondadori Informatica Education, WPC® è l’appuntamento formativo di riferimento per tutti coloro che lavorano e collaborano nel mondo IT. Merito della presenza di speaker d’eccezione, interventi esclusivi e grandissima partecipazione di appassionati di tecnologia, WPC è oggi l’evento più atteso dalla Community IT italiana che, dopo due anni di pausa, potrà di nuovo rivivere l’esperienza in presenza!

Visitate www.wpc2022.it per maggiori informazioni.

Un’edizione imperdibile: tutte le novità 2022

A WPC vi aspettano oltre 80 sessioni in contemporanea su IT & Security, Sviluppo Microsoft 365, Sviluppo Azure e Dati. Da quest’anno (per chi acquista il ticket Community o Full), sarà possibile avere accesso alle registrazioni di tutte le sessioni presentate a WPC e tutte quelle dei WPC DAYS all’interno dell’inedita WPC Community: un incredibile patrimonio di conoscenze tecniche sempre accessibile.

Avete una curiosità ma il tempo della sessione è terminato? Avete un dubbio e volete chiedere un consiglio? Alcuni selezionati esperti e MVP saranno disponibili per incontri 1to1 per scambiare opinioni e rispondere a ogni informazione e curiosità.

Infine, grazie ad una postazione dedicata sarà possibile provare la formazione nel Metaverso attraverso l’esclusiva piattaforma STEP, powered by ETT.

In occasione del lancio di WPC e solo per pochi giorni, i biglietti light e full sono già acquistabili a un prezzo imperdibile.

Microsoft protagonista della 27° edizione

A WPC le anteprime tecnologiche di casa Microsoft, le innovazioni e trend del momento saranno raccontati dalle voci più autorevoli di Microsoft Italia. Durante le plenarie interverranno Matteo Mille, Chief Marketing & Operations Officer, Fabio Santini, Direttore Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia, Carlo Mauceli, Chief Technology Officer, Annamaria Bottero, Director of Customer Experience & Success e Roberto Filipelli, Direttore Divisione Cloud and Enterprise e tanti altri.

Un’altra grande novità sarà la Microsoft ISV Plaza, uno spazio dedicato esclusivamente agli ISVs, gli Independent Software Vendors, che presenteranno le proprie tecnologie, soluzioni e applicazioni reali. Un’occasione unica per innovatori, sviluppatori, creators interessati a realizzare nuove applicazioni e ad accelerare il proprio business.

E poi spazio al divertimento con la possibilità di riassaporare il gusto di videogames storici, spazi per giocare, momenti di networking, cene e spettacoli.

Un evento davvero imperdibile. Per iscriversi: