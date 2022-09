Perdite idriche: cosa fare se l’acqua invade la casa

Danni da perdite idriche: come gestirli? Cosa fare se la casa è stata invasa dall’acqua a seguito di una rottura di una condotta idrica

Ti è mai capitato di svegliarti e scoprire che la tua casa è stata invasa dall’acqua a seguito di una rottura di una condotta idrica e il tuo seminterrato è simile ad una palude? Speriamo proprio di no. Ma è utile comprendere che l’acqua, per quanto ci renda la vita confortevole, può anche diventare uno degli elementi più dannosi per la tua abitazione. In questo post cerchiamo di capire come affrontare i danni provocati dall’acqua e come intervenire in maniera rapida ed efficace per risolverli.

Valuta l’entità del danno e comprendi l’origine



Se sei nel tuo soggiorno e noti la presenza di acqua dappertutto il primo passo è certamente quello di chiudere immediatamente la valvola idrica generale, che permette l’afflusso d’acqua a rubinetti, tubi, sanitari ed elettrodomestici della cucina. Sai dove si trova, vero?

Quando il primo problema è stato risolto ti puoi dedicare a capire con quale danno hai a che fare. Potrebbe essere una tubatura idrica che ha ceduto, una perdita dai sanitari oppure da elettrodomestici come lavastoviglie o lavatrice. Se invece l’acqua proviene dalla fognatura ti servire senz’altro un’assistenza professionale, sia per bloccare la perdita d’acqua che per sanificare gli ambienti.

Affrontare i danni



Se il danno è circoscritto ad una piccola parte della casa puoi stare relativamente tranquillo. Potrai intervenire in maniera autonoma asciugando le superfici umide e proteggere il più possibile i mobili che sono venuti in contatto con l’acqua. Inoltre è possibile affittare dei deumidificatori che contribuiscono a normalizzare la situazione, ove necessario. In ogni caso è comunque consigliabile procedere con una sanificazione ed una disinfezione degli ambienti per tutelare la solute degli occupanti dell’immobile.

Il problema idrico crea infatti l’ambiente perfetto per la proliferazione di muffe, che rendono poco salubre l’aria e possono condurre allo sviluppo di malattie respiratorie. È quindi necessario agire con la massima sollecitudine e non trascurare il problema per pigrizia o superficialità.

Quando correre ai ripari



Diversamente, se il danno da acqua risulta molto esteso o se ignori completamente la causa del problema è il momento di correre ai ripari e far gestire la situazione a professionisti specializzati. Quella che inizialmente era una piccola perdita d’acqua ha continuato ad espandersi per anni, totalmente indisturbata, finché non ha manifestato i sui effetti più gravi. Può tipicamente capire quando si rompe una condotta idrica e l’acqua cerca una strada nei muri o sotto il pavimento.

In questi casi non basta rivolgersi ad un comune idraulico poiché sarà in grado di trovare le perdite più ovvie ma non quelle occulte, ovvero quelle perdite non visibili ad occhio nudo, che richiedono l’impiego particolari strumentazioni e di competenze specifiche.

Esistono ditte specializzate nella ricerca di perdite idriche occulte o di infiltrazioni che sono in grado di localizzare con grande precisione il punto esatto della perdita attraverso una serie di indagini non distruttive. Si tratta di una serie controlli molto sofisticati che permettono di identificare una perdita senza alterare in nessun modo la struttura dell’immobile. Non sarà quindi necessario rompere i muri o effettuare alcun tipo di demolizione. Ciò rappresenta un grosso vantaggio perché limita i costi necessari per i lavori di edili di riparazione e circoscrive con precisione l’area interessata per gli eventuali interventi necessari.

Per comprendere meglio come funziona il servizio di ricerca perdite idriche abbiamo raccolto la testimonianza di Alessio Moretti, titolare di Serteca Ambiente, ditta di Voghera che opera nel settore da oltre dieci anni. “Chi si rivolge a noi ha sempre un problema di perdita d’acqua occulta o di infiltrazione dal terrazzo dell’immobile. Nella stragrande maggioranza dei casi, la perdita non è stata notata finché non è diventata evidente in bolletta o si è mostrata attraverso l’umidità di vaste aree della casa. Utilizzando tecnologie come termocamere, geofoni e gas traccianti riusciamo ad intervenire in modo tempestivo e preciso, ricostruendo la situazione dell’immobile e localizzando ciò che ha causa il problema (una tubatura rotta, una fessura nella guina impermeabilizzante, una infiltrazione occulta, ecc). In genere l’intervento è rapido e, se il cliente ha la copertura assicurativa, anche gratuito. Una volta trovata la perdita il cliente può rivolgersi alla ditta edile di fiducia e chiedere un intervento circoscritto per risolvere definitivamente”

FONTE:

https://www.sertecambiente.com/servizi/ricerca-perdite-idriche-in-casa.html