L’Ipnotista THE SHOW arriva al Teatro Ghione

L’IPNOTISTA THE SHOW, il primo spettacolo di Ipnosi in Italia con Raimondo Laino e la regia di Arturo Armone Caruso in scena il 17 settembre al Teatro Ghione di Roma

Il Teatro Ghione si illumina il 17 settembre (ore 20.30) con il carisma di Raimondo Laino, ipnotista diventato virale sul web, che porta in scena, in anteprima nazionale, il primo spettacolo di Ipnosi in Italia: L’Ipnotista THE SHOW, uno straordinario e misterioso viaggio nel mondo dell’ipnosi con la regia di Arturo Armone Caruso.

Raimondo Laino, membro del prestigioso albo internazionale di ipnotisti professionisti NGH, assieme alla maestria del regista Arturo Armone Caruso, costruiscono uno spettacolo unico nel suo genere rendendo partecipi e protagonisti gli stessi spettatori. Una serie di esperimenti straordinari, al limite tra gioco e suspence, coinvolge il pubblico in un viaggio di 120 minuti oltre i limiti dell’immaginazione.

Dopo una breve ed interattiva introduzione sulla scienza dell’ipnosi, chi vorrà potrà partecipare ad alcuni esperimenti di ipnosi che utilizzano il gioco come forma di apprendimento e permettono di modificare la percezione della realtà. Tra i partecipanti ne verranno selezionati una trentina che avranno il privilegio di salire sul palco, provare sulla propria pelle ed entrare in uno stato di trance profonda, diventando così i testimoni e gli ambasciatori dell’ipnosi.

Un’ esperienza immersiva ed emozionante per riflettere sul senso di realtà e su temi importanti come la vita oltre la morte, il successo, la ricchezza, il potere, le paure, i limiti personali, arrivando a nuove consapevolezze e nuovi punti di vista su se stessi e sulla vita.

Uno spettacolo che si propone come anello di congiunzione tra l’ipnosi da spettacolo e l’ipnosi clinica. Nonostante, infatti, la parte ludica ed intrattenitiva resti in primo piano, la scrittura del testo inserisce sapientemente appropriate metafore, si snoda in racconti e storie che consentono di vivere ogni esperienza in chiave scientifica. Un veicolo per attirare l’ attenzione, in modo da poter permettere alle persone di approfondire, informarsi e studiare l’argomento, per avvicinarsi a questa disciplina ancora purtroppo avvolta spesso da pregiudizi che ne limitano la conoscenza e la pratica.

“L’Ipnotista-The Show” consentirà a chiunque sarà disposto a giocare con la propria immaginazione, di entrare in contatto con l’inconscio e scoprire le meraviglie della mente umana.

