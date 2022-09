Il film “Sole” stasera su Rai Movie: ecco la trama

In prima serata su Rai Movie in onda “Sole”: ecco la trama del film drammatico con Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi

Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni tra slot machine e piccoli furti. Lena è polacca e arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il padre della bambina in modo che suo zio e la moglie, che non possono avere figli, possano ottenere l’affidamento in maniera veloce, attraverso un’adozione tra parenti. Sole, però, nasce prematura e deve essere allattata al seno e mentre Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersi cura di loro come se fosse il vero padre.

E’ la trama del film “Sole” che Rai Movie propone in prima serata sabato 17 settembre alle 21:10.

Nel cast: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan.