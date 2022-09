Bilancio positivo per la Summer Experience di Trenitalia

Ad incentivare la scelta del treno per le proprie vacanze, oltre all’indiscutibile e ormai ben noto dna green, c’è sicuramente l’ampia offerta estiva proposta dalla Summer Experience di Trenitalia, che della capillarità e dell’integrazione con altri mezzi di trasporto ne ha fatto i suoi punti di forza grazie a 240 collegamenti con le Frecce, 124 con gli Intercity Giorno e Notte e circa 6800 collegamenti giornalieri con i regionali a cui si aggiungono i servizi intermodali treno più autobus e treno più nave, i collegamenti con 17 aeroporti e 18 porti e più di 20mila posti bici giornalieri sui treni regionali e sugli Intercity Giorno.

Per l’estate 2022 tra le città d’arte più visitate non possono mancare Venezia, Firenze, Pisa, Roma e Napoli, ma è il mare a farla da padrone nonostante i passeggeri delle Frecce con destinazione Bolzano siano aumentati di ben 35 punti percentuale rispetto al 2019. Riccione raddoppia i passeggeri in arrivo con le Frecce e anche al Sud il trend dei viaggiatori dell’AV si conferma in crescita rispetto al 2019 con Lecce +10%, Salerno +3%, Lamezia +38%, Paola +100%, Villa San Giovanni +90%. Una menzione d’onore (e d’oltralpe) va fatta per il Frecciarossa 1000 diretto a Parigi, che entra al decimo posto nelle top destination delle Frecce.

Tornando in territorio nostrano e alle destinazioni più gettonate per questa estate, troviamo un forte aumento di passeggeri rispetto al 2019 a bordo degli Intercity diretti sulla riviera ligure e in Versilia (Viareggio: +11%, Alassio +83%, Finale ligure +70%) e sulla Costa Adriatica (Foggia +13%, Bari +6%, Lecce +9%). Sul fronte internazionale, tra le mete servite dai collegamenti Eurocity che sono tutte al disopra del 2019, spicca Zurigo con un +60%.

Segno più anche per i servizi integrati messi a disposizione da Trenitalia. In aumento i passeggeri dei servizi treno regionale più bus e a bordo dei collegamenti in connessione Frecce più bus FrecciaLink che registrano un +6% su luglio 2019. Trend in crescita anche per i collegamenti con gli aeroporti con un +27% per Cagliari Elmas e un +38% per Lamezia.