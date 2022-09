X Factor 2022: il video delle esibizioni della prima puntata

X Factor 2022: al via le Audition che hanno già dato tanta carne al fuoco. Ecco le esibizioni più belle della prima puntata

L’empatia di Fedez, l’esperienza di Ambra Angiolini, l’ironia di Dargen D’Amico e l’emotività di Rkomi. Sono questi gli elementi con i quali è ripartito il viaggio di X Factor, dal 15 settembre (X Factor 2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand). Un’edizione, la sedicesima, che vede alla guida Francesca Michielin, sul palco 10 anni dopo la sua vittoria nei panni di conduttrice.

Le Auditions, in chiaro su TV8 dal 21 settembre tutti i mercoledì, hanno già donato tanta carne al fuoco. Da Linda Riverditi che ha regalato un’emozionante versione di “Coraline” dei Måneskin a Matteo Siffredi che ha rifatto “L’appuntamento” di Ornella Vanoni.

Ecco, grazie alla Dire (www.dire.it), le clip con le immagini concesse da Sky.

FRANCESCO GUARNERA (HOLY FRANCISCO) – MARTINA (INEDITO)

Stiloso col suo abito azzurro con t-shirt e sneakers bianche, capello lungo e spettinato, Francesco (in arte Holy Francisco), 16 anni, arriva sul palco di X Factor con grande determinazione. Dice di scrivere brani incentrati soprattutto sull’amore, con le ragazze – afferma – “io non mi posso lamentare“. Il brano che propone è evidentemente dedicato a una ex, “Martina”, “che mi ha fatto un po’ penare“: un ritornello catchy e orecchiabile, il testo che rimane impresso al primo ascolto (“Martina sei una st*****”). Il pubblico che batte le mani a tempo non lascia alcun dubbio: 4 sì per Francesco, accede ai Bootcamp.

LINDA RIVERDITI – CORALINE – MÅNESKIN

Giovanissima, solo 18 anni, Linda Riverditi di Alba (Cuneo) considera la musica «liberatoria, una sorta di autoterapia». Arriva sul palco di X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – per cercare “un enorme boost di autostima”, ed evidentemente lo ottiene: la sua versione al piano di “Coraline” dei Måneskin è intensa, toccante. “Sei un bellissimo vulcano“, la definisce il giudice Rkomi; “Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica”, gli fa eco il suo collega Fedez. “È stato un viaggio fantastico”, chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, 4 sì convinti e accesso ai Bootcamp.

OMINI – TICK, TICK… BOOM! – THE HIVES

Si presentano sul palco con delle tute completamente bianche, che dicono ispirate al chitarrista degli Who Pete Townshend. Sono gli Omini, Julian, Zak e Mattia, ragazzi giovanissimi – 18, 19 e 19 anni – della provincia di Torino. I primi due sono fratelli, il padre per molto tempo è stato chitarrista degli Statuto; anche il padre di Mattia è musicista: la musica ce l’hanno nel sangue, l’hanno sempre vissuta dall’interno. Arrivano a X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – portando un vero e proprio pezzone, “Tick, Tick… Boom!” dei The Hives, e il loro rock scuote tutti i 1500 spettatori dentro il palazzetto ma anche i giudici, che non hanno dubbi nel dare loro 4 sì e nel dichiararsi già fan degli Omini, già quindi attesissimi ai Bootcamp.

MATTEO SIFFREDI – L’APPUNTAMENTO – ORNELLA VANONI

Dice di aver vissuto “al limite” fin qui ma ringrazia tutto quello che ha fatto nella sua vita che lo ha reso quello che è ora. Matteo Siffredi, 20 anni, originario della provincia di Savona ma da un anno a Milano, sceglie X Factor 2022 per fare il suo esordio assoluto su un palco: non aveva mai cantato davanti a un pubblico, ha deciso di farlo davanti ai 1500 spettatori delle Audition. T-shirt bianca su un pantalone scuro, chitarra in spalla, prende un grande classico di Ornella Vanoni, “L’appuntamento”, e lo trasforma bisbigliandolo e interpretandolo: l’esibizione è delicata, raffinata, dolce. “Hai spaccato”, è il commento di Fedez che dice tutto: 4 sì unanimi dai giudici e biglietto per i Bootcamp in tasca. La conduttrice Francesca Michielin, appena arriva nel backstage dopo l’esibizione, lo ringrazia perché le ha ricordato “l’approccio e la cura che bisogna avere con le canzoni”.