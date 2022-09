Unità flash USB: i problemi più comuni e come risolverli

La tua unità flash USB rotta contiene file o backup importanti che devi ripristinare? Ti mostreremo come recuperare i dati

Le unità USB godono di grande popolarità grazie alle loro dimensioni ridotte e alla loro portabilità. Tuttavia, se non vengono gestite in modo adeguato, possono guastarsi in qualunque momento. Questo articolo esporrà i 4 guasti più comuni delle unità USB.

Rispetto ai dischi rigidi tradizionali, le unità USB possono funzionare più velocemente, poiché adottano la tecnologia della memoria flash (flash USB).

Nonostante questo, le unità USB hanno la stessa vulnerabile delle unità a disco rigido. In altre parole, possono guastarsi o smettere di funzionare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Una volta che l’unità USB si rompe o diventa non operativa, anche i tuoi dati andranno persi.

Pertanto, è prudente e consigliabile eseguire regolarmente il backup dei dati delle tue unità USB. Finché disponi del backup dei dati, sarai in grado di eseguire un ripristino in modo rapido e con successo .

Se desideri saperne di più sui possibili guasti che potrebbero riguardare la tua unità USB, continua a leggere. I seguenti 4 sono gli errori più comuni nelle unità flash USB.

1. CONNETTORI UNITÀ FLASH USB ANNEGGIATI

La maggior parte degli utilizzatori di unità flash USB ha subito questo tipo di guasto: i connettori rotti.

Poiché l’unità USB deve essere inserita in un computer, di solito, si colloca all’esterno del dispositivo. Quindi, è abbastanza facile per te urtarlo o prenderlo a calci per sbaglio. In questo caso, il connettore tenderà a piegarsi o addirittura rompersi.

Soluzioni: se il connettore è molto piegato, a volte, il cavo di alimentazione si può danneggiare e i componenti dell’unità flash USB possono subire cortocircuiti. In questo caso dovresti rimuoverla immediatamente dal computer e non riprovare mai a collegarlo. Altrimenti, causerà ulteriori danni e renderà impossibile il ripristino dell’unità completamente.

2. I CHIP NAND SI STACCANO DAL CIRCUITO STAMPATO

La maggior parte dei chip NAND risiede sull’unità USB tramite la tecnologia a montaggio superficiale, la quale è suscettibile a corruzione. Ad esempio, se l’unità flash USB è esposta al surriscaldamento per lungo tempo è probabile che i chip NAND si stacchino dal circuito stampato.

Soluzioni: è estremamente difficile recuperare i dati da tali chip NAND. Richiede una serie di strumenti speciali e costosi e anni di esperienza e conoscenza. Faresti meglio a non tentare il recupero dei dati da solo. La soluzione migliore è cercare l’aiuto di un esperto in recupero dati.

3. COMPONENTI DELL’UNITÀ FLASH USB MALFUNZIONANTI

Sebbene le unità flash USB siano piccole, al loro interno sono presenti dei componenti ancora più piccoli. Inoltre, ognuno di essi può guastarsi in qualsiasi momento. A quel punto, l’unità flash entrerà definitivamente in sciopero.

Soluzioni: in questo scenario, se desideri estrarre i tuoi dati dall’unità flash USB guasta, puoi solamente ricorrere a un servizio di recupero dati. Ma anche se i dati vengono recuperati, l’unità flash originale non potrà più essere riutilizzata. Anche se le parti guaste vengono sostituite è possibile che si guastino ancora.

4. CORRUZIONE DEL FILE SYSTEM NELL’UNITA FLASH USB

Se il processo di trasferimento dei dati viene interrotto, significa che il file system dell’unità USB potrebbe essere danneggiato. Ad esempio, perchè tenti di rimuovere l’unità flash USB quando i dati sono ancora in fase di trasferimento, oppure se l’unità flash USB si spegne a causa di interruzioni di corrente, oppure ancora per l’azione di un virus.

Soluzioni: in questa circostanza, non solo l’unità USB si guasterà, ma anche i dati verranno compromessi. Dovresti prendere l’abitudine di rimuovere sempre l’unità flash USB tramite la funzione “Rimozione sicura dell’hardware”, che può prevenire questo problema. Puoi utilizzare uno strumento di ripristino da riga di comando per trovare e recuperare i dati.

Se tutto il resto fallisce, l’unica soluzione è portare la tua unità flash USB in un negozio specializzato. Potrebbero essere in grado di utilizzare apparecchiature più potenti di quelle a cui hai accesso a casa e salvare alcuni dati, se non tutti. Cerca su Google un centro di recupero dati nella tua zona.