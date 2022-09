Medal in radio con “Sahara”, il nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica “Sahara”, il nuovo singolo di MEDAL, già online su tutte le piattaforme di streaming digitali

“Sahara” è un brano che descrive un’atmosfera estiva e festosa che ci ricorda l’importanza delle piccole cose quelle che non si possono acquistare, dell’essere presenti nei momenti di bisogno dove la solitudine può essere contagiosa anche quando si è circondati da un mare di gente, facendoci sentire persi come in mezzo al Sahara. Una spiaggia torrida, una canoa e delle grattachecche al limone, ci raccontano vite in costante equilibrio tra la monotonia degli impegni quotidiani e la sensazione di libertà data dalla felicità.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Solo insieme respiriamo un po’, anche se mi lasci senza ossigeno…”.

Biografia

La tigre, suo spirito guida dal discutibile umorismo, lo perseguita e incoraggia a salire sul palco per realizzare la sua missione.

Medal, all’anagrafe Marco Medaglia, nasce in un comune della provincia di Catanzaro nel 1987. Cresce sotto l’influenza degli ascolti della madre (Zero, Pausini, Cugini di campagna), durante l’adolescenza si appassiona alla musica rock, grazie ai dischi scambiati in treno tra amici, durante i viaggi per arrivare a scuola.

Il suo nomignolo nasce con gli amici per gioco sui social, quando cominciò a suonare in giro con la sua band e deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome.

Fin da ragazzino si dedica alla scrittura di canzoni, suonando il piano alle scuole medie e la chitarra alle scuole superiori, inizia a cantare nella sua prima band chiamata “No way out” incidendo Promo e singoli, pubblicando un EP per Narcolettica records e suonando dappertutto in giro per la Calabria. Successivamente con i “Daily grind”, pubblica un nuovo EP (Until the end), per This is Core Music/Wynona Digital, che lo porterà a suonare in oltre 100 concerti in giro per l’Italia, fino a concludere il suo percorso col gruppo al ritorno da un tour in Spagna e Francia.

Nel 2016 spinto dalla necessità di esplorare nuovi generi musicali, Medal (pianista e chitarrista mancato) inizia a comporre e scrivere brani in italiano.