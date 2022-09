Trasparenza Rifiuti: nuovi comuni entrano nella Rete

Un altro comune entra a far parte del circolo virtuoso dei municipi che hanno aderito alla nuova Trasparenza Rifiuti: si tratta di San Gervasio Bresciano

A dettare le regole in materia di Trasparenza Rifiuti è stata l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera n. 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Questa delibera ha dato vita al cosiddetto “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2021 la delibera 444/2019 dell’ARERA, che dallo scorso 1° luglio impegna i comuni superiori e le aziende di gestione che servono territori di tale dimensione demografica, ha esteso l’obbligo della trasparenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti anche alle municipalità minori.

Così adesso anche i Piccoli Comuni, vale a dire quelli con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti, dovranno consentire agli utenti di accedere alla sezione “Trasparenza Rifiuti” attraverso apposito link e dalla homepage dei propri siti web istituzionali.

La volontà del legislatore è quella di strutturare così uno spazio omogeneo, per l’intero territorio italiano, in merito alla comunicazione dei cosiddetti “contenuti informativi minimi”.

Tra gli Enti che sono entrati nel circolo virtuoso di quelli conformi alla nuova Trasparenza Rifiuti troviamo il Comune di San Gervasio Bresciano, uno dei piccoli Comuni italiani sopra citati (2679 abitanti) in provincia di Brescia: all’interno del portale istituzionale comunale è presente un modulo web dedicato.

Il modulo in questione è pienamente conforme alle regole delineate da ARERA, accessibile come da Linee Guida AgID, sicuro e certificato Iso 9001:2015.

Il modulo web, conforme a quanto previsto dalla delibera Arera 444/2019, è fornito al Comune di San Gervasio Bresciano dalla Società Golem Net.

Potete visualizzarlo qui: https://sangervasiobresciano.trasparenzarifiuti.it/

Il team di sviluppo ha predisposto così un applicativo web ad hoc, dal nome Trasparenza Rifiuti, destinato ai soggetti che devono ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge.

Per supportare gli Enti nella transizione ai nuovi sistemi aderenti alla nuova Trasparenza Rifiuti la Società Golem Net mette dunque a disposizione il software trasparenzarifiuti.it

L’applicativo rappresenta una soluzione adeguata e rapida per i comuni più sensibili alle tematiche ambientali e possiede le seguenti caratteristiche:

– implementabile a supporto di qualsiasi sito internet istituzionale già in uso da un Ente pubblico

– conforme alle disposizioni ARERA

– accessibile come disciplinato dalle modifiche del D.lgs. n. 106/2018 alla legge 4/2004 sull’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed entrate in vigore il 23 settembre

– idoneo alle linee guida AgID

– facile da consultare e completo delle informazioni richieste dalla Autorità.

Inoltre, grazie ad un approccio unico nel suo genere, è possibile soddisfare l’adempimento anche attraverso una modalità network: la trasparenza del gestore diviene punto di diffusione e, al tempo stesso, di convergenza per la trasparenza di ogni singolo comune. Una soluzione esclusiva e sostenibile, per una Trasparenza da gestire in pochi clic.

Il modulo web è immediatamente attivabile, personalizzabile e fruibile.

Per altre informazioni sul servizio e prendere visione della demo cliccate sul link disponibile alla fine dell’articolo.

Oppure potete in alternativa scrivere un messaggio WhatsApp al numero: 342 014 7374.