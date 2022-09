Previsioni meteo 15 settembre 2022: autunno in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 settembre 2022: maltempo al Nord e al Centro con piogge e temporali. Crollo delle temperature entro il weekend

Le condizioni meteo nella prima parte della settimana sono state stabili e asciutte, grazie all’espansione di un’onda mobile prefrontale di matrice africana dovuta all’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sull’Europa occidentale. Lo scenario però è destinato a cambiare dalla giornata di oggi l’abbassamento del flusso umido porterà il maltempo sulle regioni centrali e parte del Sud, con fenomeni molto intensi sul versante tirrenico. Non si escludono infatti fenomeni a carattere di nubifragio tra Toscana, Umbria e Lazio nella giornata di oggi. Al Nord invece le condizioni meteo tenderanno a migliorare, ma la fase stabile sarà molto breve, come vedremo di seguito.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella giornata di domani avremo piogge e temporali su gran parte delle regioni settentrionali e centrali. Nel corso del prossimo fine settimana il maltempo si sposterà di nuovo anche sulle regioni meridionali. Atteso un crollo delle temperature, con valori inferiori alla media stagionale su gran parte della Penisola e il ritorno della neve in montagna.

Intanto per oggi, giovedì 15 settembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole con piogge sparse, anche a carattere di temporale sulla Liguria, più asciutto su Piemonte e Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e con fenomeni in arrivo anche in Pianura Padana. In serata ancora molte nuvole con residui fenomeni sugli stessi settori. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle stesse regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto il versante adriatico. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli piogge su Sardegna e Campania, ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio qualche pioggia anche tra Puglia e Basilicata, invariato altrove. In serata residue piogge in Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in lieve calo al Nord e al Centro, minime e massime in aumento al Sud.

