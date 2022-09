Gardaland Oktoberfest al via: il Parco diventa terra di Baviera

Sabato avrà inizio Gardaland Oktoberfest: il Parco per l’occasione si trasformerà in un perfetto territorio bavarese dove poter festeggiare fra attrazioni e boccali di birra

A partire da sabato 17 settembre al 2 ottobre torna Gardaland Oktoberfest, l’evento ispirato al tradizionale festival di Monaco di Baviera, diventato ormai da tempo di rilievo internazionale, celebrato con festeggiamenti in ogni parte del mondo.

Restando fedele alle più antiche tradizioni dell’originale Oktoberfest – festeggiato con cibo delizioso, birra e innumerevoli attrazioni – Gardaland duplica il divertimento per i suoi Visitatori e, oltre alle attrazioni disponibili al Parco, offre anche diverse specialità eno-gastronomiche della tradizione bavarese, tra le più conosciute ed amate.

Profumi, sapori e balli ma anche decorazioni speciali come giganti boccali di birra, pretzel, balle di fieno e bandierine caratterizzeranno le vie del Parco per un’esperienza ancor più magica.

L’atmosfera bavarese sarà vivibile già dai tornelli di ingresso grazie al Welcome Show con Prezzemolo e i ballerini con indosso nuovi costumi tirolesi, mentre la Kapuziner Bier Band allieterà le vie del Parco e, in particolare piazza Jumanji, con allegre e tipiche canzoni bavaresi. In diverse aree tanti poi i gruppi folkloristici che contribuiranno a far immergere ancora di più i Visitatori nell’atmosfera bavarese.

Fra calici di birra, piatti tipici e gruppi folkloristici Gardaland Oktoberfest promette di essere una vera e coinvolgente avventura fra le tante aree del Parco che offrono un delizioso percorso eno-gastronomico iniziando dalla Piazza Medievale con la Merlin Stube, dove poter gustare birra Heineken prodotta esclusivamente per l’evento da accompagnare a piatti della tradizione Bavarese come wurstel ai ferri, il tradizionale stinco al forno, la cotoletta e i brezel tradizionali e ricoperti di formaggio per soddisfare i più affamati. Non mancheranno i dessert tipici per completare in dolcezza il pranzo. L’Area Mammut sarà dedicata alla Schmucker Weizen, birra dallo straordinario profumo fruttato e caratterizzata da una intensa aroma al palato; l’Hacienda Miguel, invece, con birra Messina, birra lager di puro malto dal sapore unico e caratteristico; l’area vicina alla Pizzeria Saloon sarà dedicata alla birra Moretti con Moretti IPA, ad alta fermentazione dal colore ambrato e Moretti Filtrata a Freddo, facile da bere, dal bilanciato grado di amarezza e intensamente dissetante.

Il cuore pulsante dell’edizione 2022 di Gardaland Oktoberfest sarà la grande piazza in cui sorge la nuova attrazione Jumanji – The Adventure che, per l’occasione, ospiterà un’immensa festa dal sapore bavarese. Per accedere alla piazza, gli Ospiti attraverseranno un enorme portale decorato con folkloristici stendardi dai colori tipici della Baviera alternati da nastri colorati bianchi e azzurri e verdi rampicanti, accompagnati dal suono festoso di tante campanelle. Nella grande piazza, le lunghe tavolate tipiche dei festeggiamenti popolari si alterneranno a tavoli e sedute realizzati con elementi rurali quali botti, covoni di paglia e balle di fieno impreziositi da rustiche composizioni floreali. Per immergere completamente l’Ospite nelle atmosfere gioiose del periodo, filari di bandierine e cordoni di lampadine accenderanno di colore il cielo della piazza, sia di giorno sia di sera, quando i festeggiamenti proseguiranno allietati dalle musiche bavaresi della Kapuziner Bier Band e dalle performances di artisti del folklore d’oltralpe che si alterneranno sul grande palco che campeggia nella piazza più bella di Gardaland.

Proprio dal palco di piazza Jumanji, nei giorni di sabato e domenica, la mascotte del Parco Prezzemolo insieme alla bella Aurora apriranno i festeggiamenti con una rievocazione storica dell’evento che ha dato inizio alla tradizione dell’Oktoberfest: nell’ottobre 1810 l’allora Principe Ludovico, sposò la Principessa Teresa di Sassonia e tutti i cittadini di Monaco vennero invitati ai festeggiamenti che prevedevano spettacoli, ricchi banchetti e …. fiumi di birra!

Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estenderà fino alle 21 e la domenica fino alle 20. Per informazioni su orari e giorni di apertura consultare il sito gardaland.it

E per finire in bellezza le giornate nel Parco e prolungare il divertimento è possibile pernottare presso Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel.