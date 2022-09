A Massimo Clemente il Premio “Napoli Ambassador Program”

Massimo Clemente riceverà il premio NAP – Napoli Ambassador Program per l’importante attività scientifica presso l’Iriss del Cnr

Giovedì 15 settembre Massimo Clemente riceverà il premio NAP – Napoli Ambassador Program, per “l’importante attività scientifica presso l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr, nonché per i suoi riconoscimenti nazionali ed internazionali nel campo dell’urbanistica e della progettazione delle aree portuali”

Il Programma “Ambassadors” è sviluppato dai Convention Bureau locali di diverse città italiane, con l’obiettivo di individuare i principali leader della comunità culturale, medica, accademica o istituzionale che abbiano un forte legame con il proprio territorio e possano, pertanto, condizionare la scelta di una destinazione per un evento o congresso, garantendo visibilità nel mondo, oltre ad una ricaduta economica positiva sulla città.

L’obiettivo del progetto è quello di dare il giusto riconoscimento a questi “intellectual leaders” coinvolgendoli in attività di promozione dell’Italia come “destinazione del sapere” e, di conseguenza, delle sue città come sedi ideali per ospitare congressi internazionali di prestigio.

La I edizione del Napoli Ambassador Program è organizzata dal Convention Bureau Napoli | CBN in partnership con il MAVV e Wine Art Fest. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 15 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, presso la Sala del Capitolo nel Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli.