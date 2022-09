Previsioni meteo 14 settembre 2022: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 settembre 2022: picco dell’ondata di caldo africano al Centro-Sud, piogge e temporali in arrivo al Nord

Italia divisa in due nella parte centrale di questa settimana che vedrà l’alternanza di condizioni meteo estive e a seguire di stampo autunnale. L’attuale situazione sinottica vede una circolazione depressionaria affondare ad ovest della Penisola Iberica. Questa va a favorire la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, alimentato dalla risalita di aria calda dal deserto del Sahara occidentale. Tempo dunque stabile in Italia e con temperature in aumento, specie al Centro-Sud. Sono infatti attese massime anche oltre i 35°C soprattutto sulle Isole Maggiori. Discorso opposto al Nord, dove già dalla giornata di oggi avremo cieli coperti e piogge.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il promontorio di alta pressione tenderà a muoversi verso levante, lasciando spazio sull’Italia all’ingresso di correnti più umide dai quadranti occidentali, portando cosi piogge e temporali sulle regioni settentrionali. A seguire il maltempo dovrebbe poi estendersi alle regioni centrali e parte del Sud.

Intanto per oggi, mercoledì 14 settembre 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto al Nord-Est ed Emilia Romagna. In serata maltempo verso le regioni nord-orientali con fenomeni anche intensi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare. Piogge in arrivo nella notte, più asciutto tra Marche e Abruzzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori, nuvolosità in aumento sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora nuvolosità in transito in Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in calo al Nord, minime e massime in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.