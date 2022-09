Ora legale permanente: la petizione ha già raccolto 50mila firme

Energia: gli italiani vogliono l’ora legale permanente. Record di adesioni alla petizione Consumerismo-Sima che prevede risparmi fino a 1 miliardo

Record di adesioni per la petizione sull’ora legale permanente lanciata da Consumerismo No Profit e Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) sulla piattaforma Change.org, volta a chiedere al Governo in carica, e a quello che sarà eletto dopo il 25 settembre, l’adozione in un provvedimento teso a istituire nel nostro paese l’ora legale tutto l’anno, abbandonando i passaggio all’ora solare.

“In meno di 7 giorni la petizione ha già raccolto quasi 50mila firme, e l’iniziativa sta tenendo banco su web e social network, dove è uno degli argomenti più discussi – spiegano Luigi Gabriele (Consumerismo) e Alessandro Miani (Sima) – L’elevato numero di adesioni raccolte dimostra l’interesse dei cittadini verso una misura che potrebbe realmente determinare risparmi immediati sul fronte dell’energia, e determinare benefici sul lato ambientale”.

Non a caso tutti i partiti politici sono intervenuti sull’ora legale, sostenendo la proposta lanciata da Sima.

Una possibilità quella sull’adozione dell’ora legale permanente che esiste già dal 2018, quando il Parlamento Europeo ha approvato con l‘84% dei voti favorevoli l’abolizione dell’obbligo del cambio di orario due volte l’anno, lasciando di fatto liberi i vari Stati di scegliere se optare per l’ora solare o legale.

Il passaggio permanente all’ora legale consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. Non solo. Sarà possibile con l’ora legale tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 all’anno, con conseguenze positive sulla salute umana oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della combustione di fonti fossili per illuminazione e riscaldamento.

I promotori stanno già avviando le interlocuzioni per avere un incontro con la Presidenza del Consiglio per la presentazione delle firme e della proposta. Nei tempi tecnici delle elezioni in caso di mancata consegna a questo Governo procederanno con il nuovo esecutivo.

Consumerismo No profit e Sima invitano tutti i cittadini a mobilitarsi firmando la petizione pubblicata alla pagina:

https://www.change.org/p/ora-legale-per-sempre-cb265d29-281b-4103-b37e-c453c8b031e1?recruiter=1191183848&recruited_by_id=e85c4ac0-96bd-11eb-9fe1-23860c1107d4&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_34350371_it-IT%3A0