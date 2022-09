“Italiani” su Rai Storia racconta Gabriella Ferri

In prima serata su Rai Storia torna l’appuntamento con “Italiani”: un omaggio a 80 anni dalla nascita di Gabriella Ferri

Nata a Roma nel 1942 nel celebre quartiere popolare di Testaccio, Gabriella Ferri è stata una delle più celebri e amate voci italiane, dagli anni ’60 in poi. Diventata nell’immaginario collettivo, accanto al suo mito Anna Magnani, un’icona della romanità femminile, Rai Cultura le dedica, a 80 anni dalla nascita, il documentario di Pierluigi Castellano, in onda mercoledì 14 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Italiani”. Agli esordi la Ferri si specializza nel folk romano, per poi diventare cantante e interprete a tutto tondo, ma parallelamente anche attrice di varietà: ricordiamo le sue performance presso il locale romano “Il Bagaglino”, e poi anche per noti programmi televisivi della Rai, quali “Dove sta Zazà” e “Mazzabubú”, con testi e regia teatrale di Mario Castellacci, Pier Francesco Pingitore e Antonello Falqui, e con regia televisiva di Antonello Falqui. Negli anni ’70 conosce un successo discografico poco alla volta travolgente in Italia, ma anche in Sud America. Scompare precocemente nel 2004.