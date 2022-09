“In mezzo alla fretta” è il nuovo singolo dell’artista Galoni. Il brano pala della difficoltà di momenti di incontro in mezzo al caos della vita quotidiana

“In mezzo alla fretta” è una riflessione sui ritmi concitati del nostro tempo. Ritmi che rendono difficile fermarsi e avere momenti di riflessione. In particolare, questo pezzo tratta la difficoltà di trovare spazio per momenti di incontro.

Momenti di vita, di legami. Momenti che creano uno storico per il cuore e per la mente e che dovrebbero essere prioritari per la costruzione dei rapporti. Troppo spesso invece diventano singolari ricordi da attaccare a un frigorifero (per chi ancora ci tiene)”.

BIOGRAFIA

“In mezzo alla fretta” è il nuovo singolo di Galoni. Il brano segue “Buoni propositi per il nuovo anno” pubblicato in dicembre e “L’esercizio fisico di piangere”, instant song sul periodo del lockdown, uscita nel 2020.

Cantautore folk della provincia di Latina è da sempre attivo a Roma. “Greenwich” (2011) e “Troppo bassi per i podi” (2014) e “Incontinenti alla deriva” (2019) sono i tre album all’attivo.

Il suo brano “Carta da parati” è stato inserito nel 2014 nella lista dei candidati al premio Tenco come miglior canzone dell’anno.

Apprezzato per il suo stile di scrittura, attraverso il quale ha costruito un mondo narrativo insolito nella nuova canzone d’autore, Galoni si presta alle contaminazioni moderne di matrice nordeuropea, mantenendo una radice tipica della tradizione cantautorale italiana.

“In mezzo alla fretta”, che, come gli album precedenti, si avvale della produzione artistica di Emanuele Colandrea, sarà inserito nel prossimo album in cantiere, la cui uscita è prevista per il prossimo inverno.